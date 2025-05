Irã diz que sua posição nas negociações nucleares com EUA permanece constante

DUBAI (Reuters) - O Irã continua comprometido com a diplomacia com os Estados Unidos, disse o governo na segunda-feira, depois que a quarta rodada de negociações nucleares com Washington, prevista para 3 de maio em Roma, foi adiada por "razões logísticas".

"Anunciamos nosso compromisso de continuar o caminho do diálogo e da diplomacia, e mostramos nossa total prontidão ao participar de várias rodadas de negociações", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baghaei.

O porta-voz acrescentou que Teerã é flexível em relação ao cronograma das negociações e está aguardando detalhes do mediador Omã sobre a próxima rodada de conversas com os EUA.

"O que importa para nós é o comportamento e as posições da equipe de negociação dos EUA", disse Baghaei, acrescentando que as declarações contraditórias das autoridades dos EUA são "inúteis" e não afetariam a determinação de Teerã de defender suas posições fundamentais, incluindo seu direito de enriquecer urânio internamente.

Na quinta-feira, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que o Irã deveria importar urânio enriquecido para seu programa nuclear em vez de ter a capacidade de enriquecer urânio em casa.

O presidente dos EUA, Donald Trump, que se retirou de um acordo nuclear de 2015 entre o Irã e as potências mundiais, ameaçou bombardear o Irã caso não se chegue a um acordo com seu governo para resolver a disputa de longa data sobre o programa nuclear iraniano, que, segundo os países ocidentais, está voltado para a fabricação de armas.

O Irã insiste que seu programa nuclear é puramente para fins civis e Baghaei disse nesta segunda-feira que "muitas questões já estão resolvidas se houver verdade na exigência dos EUA de que a República Islâmica não deve possuir armas nucleares".

Teerã também está pronta para reagendar uma rodada de negociações nucleares com Reino Unido, França e Alemanha, afirmou Baghaei, depois que as negociações entre Irã e os três países europeus, planejadas para 2 de maio na Itália, também foram adiadas.

(Reportagem da Redação de Dubai)