Índice europeu STOXX 600 sobe e registra maior sequência de ganhos em quase quatro anos

Por Sukriti Gupta e Nikhil Sharma

(Reuters) - As ações europeias ampliaram sua sequência de ganhos nesta segunda-feira, com os investidores se concentrando nos desdobramentos da guerra comercial e na reunião de política monetária do Federal Reserve nesta semana.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,2%, marcando sua 10ª sessão consecutiva de ganhos, a mais longa sequência desde agosto de 2021.

O principal índice de ações da Alemanha saltou 1,12%, terminando perto de uma máxima recorde. Outras bolsas locais também terminaram com ganhos, exceto o CAC 40 da França, que caiu 0,55%. Os mercados de Londres ficaram fechados por causa de um feriado bancário.

No STOXX 600, as seguradoras lideraram os ganhos setoriais e subiram 1,1%, enquanto o setor imobiliário avançou 0,8% nesta segunda-feira.

Também ajudaram o índice europeu aeroespacial e de defesa, que subiu mais de 1%, e o setor financeiro, com alta de 0,7%.

As ações do setor de energia, no entanto, limitaram os ganhos gerais com uma queda de 0,6%, acompanhando os preços mais fracos do petróleo.

Enquanto isso, a aparente diminuição das tensões comerciais entre os EUA e a China tem sido uma fonte de otimismo para os investidores nas últimas semanas.

O índice de referência subiu acima dos níveis observados antes de 2 de abril, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas recíprocas sobre os principais parceiros comerciais, agitando os mercados globais.

Trump disse no domingo que os EUA estavam se reunindo com muitos países, inclusive a China, para tratar de acordos comerciais, e que sua principal prioridade com a China é garantir um acordo comercial justo.

O foco também está nas decisões de bancos centrais, especialmente do Fed, que deverá manter os juros na quarta-feira. O Banco da Inglaterra também realiza sua reunião de política monetária nesta semana.

Em LONDRES, o índice Financial Times não abriu.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,12%, a 23.344,54 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,55%, a 7.727,93 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,39%, a 38.475,55 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,53%, a 13.518,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,49%, a 6.999,68 pontos.