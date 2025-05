Idoso desaparece após entrar em mata com R$ 20 mil no litoral de SP

Um idoso está desaparecido há mais de uma semana após entrar em uma área de mata com seu cachorro e R$ 20 mil em espécie, em São Vicente, no litoral de SP.

O que aconteceu

Vicente Luís Pereira de Oliveira, 61, desapareceu em 24 de abril, por volta das 11h. Ele foi visto pela última vez entrando em uma área de mata na Estrada do Paratinga, em São Vicente, no litoral de São Paulo. O idoso trabalhava como caseiro em um sítio na região.

Família estranhou que Vicente parou de responder a mensagens e ligações. Então, seu filho acionou o Corpo de Bombeiros e a irmã do idoso fez um boletim de ocorrência.

Buscas continuam com cães farejadores. Em nota ao UOL, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que o 3º Distrito Policial de São Vicente segue realizando buscas pelo paradeiro do homem com o apoio de cães farejadores da GCM (Guarda Civil Municipal). Outros detalhes foram preservados para não comprometer as investigações.

O UOL procurou o Corpo de Bombeiros da região, mas não houve resposta até a publicação desta notícia. Em caso de manifestação, a matéria será atualizada.