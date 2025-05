Haddad: Brasil consolidará compreensão de que potencial de crescimento não é menor que 3%

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 5, acreditar que o Brasil vai consolidar uma compreensão de que o potencial de crescimento da economia doméstica não é menor do que 3%. "Ou seja, nós já fizemos o FMI reconhecer que o nosso potencial saiu de 1,5% para 2,5%, e tenho certeza que ao final do mandato do presidente Lula o mundo vai estar convencido de que o Brasil pode crescer a uma taxa mínima de 3%", afirmou Haddad em painel da conferência anual do Milken Institute, em Los Angeles.

Para ele, é o conjunto de projetos construído pelo governo que irá consolidar esse entendimento, citando como exemplo o Plano de Transformação Ecológica, que tem entre suas ações a construção do mercado regulado de carbono, para o qual o Brasil se prepara para uma inserção internacional.

"Temos uma equipe técnica que vai processando essas informações e entregando para o Congresso as iniciativas que vão dando uma cara global para a Transformação Ecológica", disse o ministro.