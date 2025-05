Governo do México planeja aumentar a produção nacional diante de crescimento fraco

Por Kylie Madry

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Autoridades do México apresentaram nesta segunda-feira um plano para manter o país no caminho do crescimento depois de evitar por pouco uma recessão técnica no primeiro trimestre.

O Produto Interno Bruto anual do país pode aumentar 0,7 ponto percentual se o plano entrar em vigor, disse o ministro das Finanças, Edgar Amador, ao lado da presidente Claudia Sheinbaum em sua coletiva de imprensa matinal.

Amador disse que o governo planeja aumentar o conteúdo nacional das compras governamentais em 10% e trocar 10% das importações de produtos manufaturados, além de fornecer um estímulo direto à demanda interna e aos produtores locais.

Junto com o crescimento, as medidas poderiam criar 700.000 novos empregos por ano, acrescentou o ministro.

No primeiro trimestre, a economia do México cresceu 0,2% em relação aos últimos três meses de 2024, revertendo uma contração de 0,6% no quarto trimestre. Um primeiro trimestre negativo teria colocado o México no que a maioria dos economistas considera ser uma recessão técnica, ou dois trimestres consecutivos de contração.

Economistas alertaram sobre uma trajetória difícil à frente para o México, citando o aumento da incerteza doméstica, condições financeiras apertadas e riscos contínuos da guerra comercial dos EUA.

REDUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES

O México está implementando medidas para combater o que considera como importações de produtos com preços injustos, como aço, têxteis e móveis, disse o ministro da Economia, Marcelo Ebrard.

O México implementará os chamados preços de referência para as importações de móveis, brinquedos, equipamentos esportivos, papel e papelão.

"Muitas vezes, (os importadores) nos dão um preço que está abaixo do valor de mercado", disse Ebrard. "É por isso que estamos lançando preços de referência, para que você não possa declarar um preço abaixo."

Ebrard disse que as autoridades revisaram a lista de usinas siderúrgicas aprovadas para importar produtos para o México e cancelaram o registro de cerca de metade delas.

"Descobriu-se que elas apresentavam inconsistências ou irregularidades, ou que algumas delas nem existiam", disse Ebrard.

Ele disse que a medida tem como objetivo impedir que as siderúrgicas estrangeiras evitem as tarifas e para proteger os produtores locais.

O país também puniu alguns fabricantes de têxteis que estavam abusando de um esquema destinado a exportar roupas para fora do México, disse Ebrard. O governo vai se reunir neste mês com fabricantes de têxteis e empresas que dependem desses produtos, acrescentou.

(Reportagem de Kylie Madry e Ana Isabel Martinez)