Governo aposta em pressão social contra manobra que livra Bolsonaro do STF

O PT conta com uma repercussão negativa na sociedade para dificultar a manobra que o PL tenta para suspender o julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

A saída encontrada pelo PL para livrar Bolsonaro passa pelo deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ). Ele é réu no Supremo junto com o ex-presidente. Ambos estão no chamado "núcleo crucial" do plano golpista, de acordo com a investigação da PF (Polícia Federal) e a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), que permitiu a abertura da ação penal após ser aceita pela Primeira Turma do STF.

O PL pediu a suspensão da investigação contra o parlamentar. A justificativa submetida à Câmara é que a Constituição permite ao Congresso interromper inquéritos contra senadores e deputados.

A avaliação do partido é que a ação penal inteira deve ser paralisada. A interpretação beneficiaria Bolsonaro, ex-ministros e oficiais das Forças Armadas. O caso está tramitando na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara.

A votação do pedido do PL na CCJ está marcada para a próxima quarta. Se houver maioria a favor da solicitação, o plenário vai dar a palavra final.

O processo contra Ramagem no STF é interrompido se houver maioria simples. Ou seja, o deputado precisa de metade mais um dos votos dos parlamentares presentes no plenário.

Hoje, não existe sinalização de haver ou não maioria ao pleito do PL. O líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), diz acreditar que os partidos definirão sua posição a partir da opinião da sociedade, das entidades civis e do meio jurídico.

Os governistas repetirão que a oposição tenta livrar Bolsonaro de julgamento. Acrescentam que a manobra para blindar o ex-presidente abre margem para impedir que os mentores do golpe e da invasão às sedes dos três Poderes fiquem impunes.

Relator foi aplaudido por bolsonaristas em vários pontos de seu discurso Imagem: Felipe Pereira/UOL

Acionar PGR é alternativa

A suspensão da ação penal pode parar na Justiça. Deputados de esquerda afirmam que a medida apresentada pelo PL afronta a lei e será derrubada em caso de apresentação de recurso ao STF.

A via judicial é deixada para um segundo momento. O líder do PT afirmou que a jurisprudência indica que o STF não costuma acatar recursos antes de ocorrer a votação na Câmara. Por isso acionar a Procuradoria-Geral da República ficaria para depois.

Mas falhas jurídicas já são estudadas pelo PT. Os advogados do partido foram acionados no começo da tarde de quarta-feira, logo depois do fim da sessão da CCJ.

Alternativas dentro da Câmara também são consideradas. O pedido do PL teve Alfredo Gaspar (União-AL) como relator na CCJ. Integrante da bancada da bala e bolsonarista, ele produziu um parecer que favorece o ex-presidente.

Mas emendas ao texto podem ser apresentadas. Uma possibilidade estudada pelo PT é modificar o texto de Gaspar no plenário, o que vai exigir apoio de partidos do centrão.

PL alega que Bolsonaro não tem envolvimento no 8 de Janeiro Imagem: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Polêmica entre STF e bolsonaristas

O ministro do STF Cristiano Zanin já avisou que não concorda com a suspensão integral da investigação. Ele informou que a eventual interrupção vale para somente dois crimes que Ramagem responde: dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

A justificativa é que estes crimes aconteceram depois que Ramagem virou deputado. Ele foi diplomado em dezembro de 2022 e a invasão às sedes dos três Poderes ocorreu em 8 de janeiro de 2023.

Os outros supostos três crimes teriam sido cometidos antes de Ramagem assumir o cargo. O deputado foi diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), durante o governo Bolsonaro, e a investigação aponta que a estrutura da instituição foi usada para desacreditar o sistema eleitoral.

Zanin considera que a investigação constatou os seguintes crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e associação criminosa armada.

O relator Alfredo Gaspar discordou do ministro do STF. Mesmo sendo bolsonarista, afirmou que agiu com independência. "Eu não estou aqui manietado ou a serviço visando o bem ou mal de quem quer que seja", disse.

Gaspar falou em independência, mas na parte final da fala foi aplaudido pelos bolsonaristas. O parlamentar afirmou que havia indícios de perseguição e colocou no parecer uma brecha que pode ser explorada por Bolsonaro.