Josias: 'Desejar 'vala' para Bolsonaro é burrice política'

A fala do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT-BA), na qual aparece em vídeo desejando a "vala" para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores, reforça a pobreza que assola a política brasileira, avaliou hoje o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

A declaração do governador da Bahia apenas reforça a pobreza que assola a política brasileira nesse momento. Uma pobreza retórica que leva um governador de estado, um estado que não é um estado qualquer, a usar a imagem de uma retroescavadeira, recolhendo corpos e lançando numa vala.

Primeiro, uma burrice política, porque a demonização do Bolsonaro. Interessa pouco, porque ele está a caminho de uma condenação criminal no STF. Então tornou-se essa demonização um esporte inútil. E, segundo, o governador ataca eleitores que o Lula tenta seduzir. Josias de Souza, colunista do UOL

As declarações foram dadas na última sexta-feira (2) em América Dourada (427 km de Salvador), para uma plateia de apoiadores, deputados federas e prefeitos de municípios da região, conforme apuração feita pelo jornal Folha de S.Paulo. Na cidade, o governador entregou títulos de terra e inaugurou o Colégio Estadual Professora Nancy da Rocha Cardoso.

Na manhã de hoje, em visita às obras da reforma de um teatro em Salvador, Rodrigues minimizou as declarações e disse que elas foram tiradas de contexto.

E, de resto, o governador se iguala àquele que ele ataca, o Bolsonaro, que se referiu algumas vezes aos partidários do PT, aos filiados e aos simpatizantes do PT, como pessoas que deveriam ser enviadas para a ponta da praia. O que é essa ponta da praia? Isso é uma expressão que, muito utilizada durante a ditadura militar, que identifica o local clandestino que era utilizado na repressão militar, para interrogatórios, tortura e a morte dos adversários.

Então, o governador se iguala em abjeção ao personagem que ele pretendia desqualificar, mas, ao desqualificar o Bolsonaro desta maneira, e recorrendo aos mesmos, ao mesmo linguajar desqualificado, o governador se igualou ao seu rival. Isso mostra a degradação a que chegou a política brasileira.

Estamos hoje vivendo realmente tempos muito obscuros e o governador da Bahia mostra que o obscurantismo não tem ideologia. Ele está na direita, está na esquerda e é preciso que as pessoas que desejam representar brasileiros e o governador representa o eleitorado da Bahia que façam. Josias de Souza, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: