Futuros recuam com novas tarifas de Trump antes de decisão do Fed

(Reuters) - Os futuros dos índices de Wall Street caíam nesta segunda-feira, depois que o presidente Donald Trump reacendeu as preocupações sobre os efeitos de uma guerra comercial global ao introduzir novas tarifas, enquanto os mercados aguardavam a decisão de política monetária do Federal Reserve nesta semana.

No domingo, Trump anunciou uma tarifa de 100% sobre os filmes produzidos fora dos EUA, mas ofereceu pouca clareza sobre como as taxas serão implementadas.

Produtoras que filmam no exterior recuavam nas negociações pré-abertura. A Netflix caía 3,3%, enquanto a Walt Disney e a Warner Bros Discovery perdiam 1,5% e 2,7%, respectivamente.

O futuro do S&P 500 caía 0,78%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,94%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,63%.

Os mercados se tranqulizaram na semana passada com os sinais de alívio das tensões comerciais entre os EUA e a China, em meio a uma política tarifária que tem abalado os mercados financeiros globais ultimamente.

Na sexta-feira, o S&P 500 registrou sua nona sessão de ganhos, uma sequência vista pela última vez em 2004.

Nesta semana, as atenções estarão voltadas para o Federal Reserve, que deverá manter a taxa de juros inalterada. Os comentários dos membros do banco central estarão em foco para avaliar sua abordagem em relação ao afrouxamento monetário neste ano em meio aos impactos tarifários.

Dados da semana passada mostraram que a maior economia do mundo se contraiu no primeiro trimestre pela primeira vez desde 2022, uma vez que comerciantes buscaram importar mercadorias antes que as tarifas entrassem em vigor, aumentando as preocupações com a desaceleração do crescimento.

Operadores estão precificando 25 pontos-base de afrouxamento até julho, e veem um total de 81 pontos de cortes até o final do ano, de acordo com dados compilados pela LSEG.

(Por Purvi Agarwal em Bengaluru)