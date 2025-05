Fumaça rosa e notícias falsas: o conclave em tempos modernos

Por Philip Pullella

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Ao longo da história, não faltaram tentativas externas de influenciar o resultado de um conclave para eleger um novo papa, seja por monarcas europeus, famílias nobres da Itália ou até mesmo romanos que se revoltaram nas ruas para defender seu favorito.

Os influenciadores de hoje usam a mídia social, entrevistas na televisão e nos jornais, conferências de imprensa, cartas abertas e até mesmo fumaça rosa.

As campanhas para influenciar o resultado de um conclave altamente incerto começaram poucos minutos após o anúncio da morte do papa Francisco na segunda-feira de Páscoa e devem terminar na tarde de quarta-feira, quando os cardeais eleitores ficarão isolados do mundo exterior até escolherem um sucessor.

Dois episódios, em particular, se destacaram como tentativas deliberadas de sabotar os principais candidatos ao papado usando táticas dissimuladas.

Na última quinta-feira, circularam relatos nas mídias sociais católicas norte-americanas de direita e no site de um jornal italiano conservador de que o cardeal Pietro Parolin, que está na maioria das listas para se tornar papa, havia sofrido um susto de saúde e precisou de uma hora de tratamento médico.

O porta-voz do Vaticano disse que os relatos eram totalmente falsos. A mídia italiana disse que foi uma tentativa de "envenenar" as chances do cardeal de 70 anos, insinuando que seu corpo não estava à altura do cargo. "Essa foi uma clara tentativa de penalizar Parolin", disse o cardeal italiano Francesco Coccopalmerio a um jornal italiano.

Poucos dias após a morte de Francisco, um vídeo de seis anos atrás do cardeal filipino Luis Antonio Tagle cantando partes de "Imagine", de John Lennon, em 2019, surgiu nas mídias sociais.

As mídias sociais católicas conservadoras norte-americanas e italianas o acusaram de heresia. Um site tradicionalista italiano perguntou: "É isso que queremos como papa?" Os partidários de Tagle responderam que ele havia cantado uma versão abreviada que excluía a parte da letra sobre a ausência de céu e de religião.

"Da direita e da esquerda, as notícias falsas sobre possíveis papas estão ficando loucas", escreveu Paolo Rodari, comentarista do Vaticano para a rádio e televisão suíça RSI.

RESSIONANDO OS CONSERVADORES

Dois conhecidos jornalistas conservadores, Edward Pentin, britânico, e Diane Montagna, norte-americana, prepararam um livro de 200 páginas, em formato grande, em inglês e italiano, chamado "Relatório do Colégio de Cardeais".

Ele inclui perfis de 30 cardeais e suas posições sobre as principais questões doutrinárias e sociais.

Montagna tem entregado o livro aos cardeais que entram e saem das reuniões pré-conclave.

Pentin disse à Reuters que o livro era "um serviço à Igreja" e que a inclusão de perfis de vários cardeais ultraconservadores, geralmente vistos como sem chance de serem eleitos, era para dar espaço à possibilidade de "intervenção divina" durante o conclave.

Do outro lado do espectro, católicos jovens e progressistas do norte da Europa escreveram uma carta aberta, pedindo aos cardeais que escolham um homem que dê continuidade às reformas de Francisco, dizendo que ele "abriu portas, quebrou tabus".

Aproveitando a raiva de longa data em relação aos escândalos de abuso sexual da Igreja, vários grupos realizaram coletivas de imprensa em Roma para apontar que a crise não acabou e avaliar as ações -- ou inações -- de alguns cardeais eleitores.

Após cada rodada de votação no conclave, uma fumaça branca sairá da chaminé da Capela Sistina se um papa tiver sido eleito e uma fumaça preta se ele não tiver sido eleito.

Talvez o sinal mais colorido para os cardeais venha da Conferência de Ordenação de Mulheres, que promove um sacerdócio feminino. O grupo planeja soltar fumaça rosa de uma colina próxima ao Vaticano horas antes do início do conclave.

"A exclusão das mulheres do conclave e do ministério ordenado é um pecado e um escândalo", disse a diretora executiva Kate McElwee em um comunicado. "Um grupo de homens ordenados que se reúnem a portas fechadas para tomar uma decisão consequente sobre o futuro da Igreja é um livro-texto do 'clube dos velhos'."

(Reportagem de Philip Pullella)