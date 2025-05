Forças ucranianas atacam subestação na região russa de Kursk, diz autoridade

MOSCOU (Reuters) - Forças ucranianas atacaram uma subestação de energia na região de Kursk, no oeste da Rússia, disse o governador regional na manhã desta terça-feira (ainda segunda-feira no Brasil), depois que blogueiros de guerra russos relataram uma nova incursão ucraniana terrestre na área, apoiada por veículos blindados.

Autoridades de ambos os lados da fronteira relataram mortes por atividades militares e ordenaram a evacuação de vários assentamentos.

O relatório do governador de Kursk, Alexander Khinshtein, publicado no aplicativo de mensagens Telegram, informou que forças ucranianas atacaram a subestação na cidade de Rylsk, a cerca de 50 km da fronteira, ferindo dois adolescentes. Dois transformadores foram danificados, e a energia elétrica na área foi cortada.

"Caros moradores, o inimigo, em sua agonia, continua a lançar ataques contra nosso território", escreveu Khinshtein.

A Ucrânia fez uma incursão surpresa em Kursk em agosto de 2024, na esperança de mudar o ritmo da invasão em grande escala da Rússia e afastar as forças russas de outros setores da frente no leste ucraniano.

O principal general russo disse no mês passado que as tropas ucranianas foram expulsas de Kursk, encerrando a maior incursão em território russo desde a Segunda Guerra Mundial, e que a Rússia estava criando uma zona-tampão na região ucraniana de Sumy.

Kiev não reconheceu que suas tropas foram expulsas. O presidente Volodymyr Zelenskiy afirma que as forças de Kiev continuam operando em Kursk e na região russa adjacente de Belgorod.

Blogueiros russos relataram anteriormente que forças ucranianas disparando mísseis invadiram a fronteira, cruzando campos minados com veículos especiais.

"O inimigo explodiu pontes com foguetes à noite e lançou um ataque com grupos blindados pela manhã", disse o blogueiro de guerra russo "RVvoenkor" no Telegram.

Os veículos de desminagem começaram a atravessar os campos minados, seguidos por veículos blindados com tropas. Há uma batalha intensa acontecendo na fronteira.

O popular blog militar russo Rybar disse que unidades ucranianas estavam tentando avançar perto de dois assentamentos na região de Kursk, na fronteira -- Tyotkino e Glushkovo.

Já o chefe do distrito de Glushkovo, Pavel Zolotaryov, escreveu no Telegram que moradores de várias localidades estavam sendo evacuados para áreas mais seguras.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, com Moscou qualificando a ação como operação militar especial.

(Reportagem da Reuters)