Lady Gaga não fez postagem no X em apoio a Bolsonaro

É falso que a cantora Lady Gaga tenha feito publicação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro usando uma imagem do seu show em Copacabana.

Publicações compartilham montagem como se fosse um post da conta do X da cantora. Lady Gaga é declaradamente apoiadora de causas da comunidade LGBTQIA+ e tem histórico de apoio a candidatos democratas nos Estados Unidos.

O que diz o post

Imagem de um suposto post de Lady Gaga no X com a legenda "Eu te amo. Tenha fé. Bolsonaro" acompanhado de foto do show dela em Copacabana em que ela está com uma bandeira do Brasil é compartilhada nas redes sociais e no WhatsApp.

Por que é falso

Post não existe. A cantora não fez nenhuma publicação em português endossando Bolsonaro com foto do seu show em Copacabana (aqui). A única publicação de Lady Gaga sobre o assunto foi um texto de agradecimento aos fãs brasileiros. Confira abaixo:

Nothing could prepare me for the feeling I had during last night's show—the absolute pride and joy I felt singing for the people of Brazil. The sight of the crowd during my opening songs took my breath away. Your heart shines so bright, your culture is so vibrant and special, I? pic.twitter.com/KCXvMxakZx -- Lady Gaga (@ladygaga) May 4, 2025

Lady Gaga tem histórico de apoiar democratas. A cantora se apresentou na posse de Joe Biden cantando o Hino Nacional dos Estados Unidos em 2021. Durante as eleições de 2020, ela declarou apoio ao democrata. "Estou votando pela América, isto é, estou votando em Joe Biden", disse a cantora em vídeo publicado no X em outubro de 2020. Em 2023, Lady Gaga foi convidada por Biden para ser co-presidente do Comitê Presidencial de Artes dos EUA (aqui). O Comitê foi dissolvido pelo presidente Donald Trump este ano (aqui, em inglês).

Apoio a Harris. Em 2024, Lady Gaga declarou apoio a Kamala Haris em vídeo nas redes sociais. Ela também participou de evento de campanha da democrata (confira aqui e aqui, em inglês).

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 16 mil curtidas.

