EXCLUSIVO-Opep+ deve acelerar ainda mais aumentos na produção de petróleo, dizem fontes

Por Olesya Astakhova e Ahmad Ghaddar

LONDRES/MOSCOU (Reuters) - A Opep+ acelerará os aumentos na produção de petróleo e poderá trazer de volta ao mercado até 2,2 milhões de barris por dia até novembro, disseram cinco fontes do grupo, já que a líder do grupo, a Arábia Saudita, busca punir alguns membros por produzirem acima das cotas.

A Opep+ chocou os mercados de petróleo em abril ao concordar com um aumento de produção maior do que o esperado para maio, apesar dos preços fracos e da desaceleração da demanda.

A Arábia Saudita planejou a medida para punir o Iraque e o Cazaquistão pelo baixo cumprimento das cotas de produção, já que Riad sinalizou que não estava mais disposta a sustentar o mercado, segundo fontes.

Os acontecimentos ocorrem dias antes da visita do presidente dos EUA, Donald Trump, à Arábia Saudita para discutir um pacote de armas e um acordo nuclear. Trump tem pedido repetidamente à Opep+ que bombeie mais petróleo para ajudar a reduzir os preços da gasolina, já que ele enfrenta pressões inflacionárias em seu país, inclusive por causa de suas guerras tarifárias.

A mudança na política saudita sugere que o reino quer expandir sua participação no mercado, uma mudança importante após cinco anos de equilíbrio do mercado por meio de cortes profundos na produção.

A Opep+, que inclui a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados como a Rússia, está cortando a produção em quase 5 milhões de bpd ou 5% da demanda global.

Os cortes foram acordados em vários estágios desde 2022 para apoiar o mercado e muitos cortes devem permanecer em vigor até o final de 2026.

Em dezembro, a Opep+ concordou em eliminar gradualmente a parte voluntária de 2,2 milhões de bpd do total de cortes até o final de setembro de 2026, mas decidiu em abril acelerar esse processo a partir de maio.

O grupo concordou com outro grande aumento de produção para junho no sábado, elevando o total que planeja liberar em abril, maio e junho para quase 1 milhão de bpd.

A Opep+ manterá a tendência e provavelmente concordará em junho em liberar mais 411.000 bpd em julho, disseram as cinco fontes da Opep+ informadas sobre o assunto, falando sob condição de anonimato.

A Arábia Saudita repetiu suas advertências contra o baixo cumprimento no sábado, disse uma das fontes.

A Opep, o escritório de comunicações do governo saudita e o escritório do vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

O grupo provavelmente aprovará aumentos acelerados para agosto, setembro e outubro também se o Iraque, o Cazaquistão e outros retardatários não melhorarem a conformidade e não conseguirem realizar cortes de compensação, disseram as fontes.

Se o cumprimento não melhorar, os cortes voluntários serão revertidos até novembro, disse uma das fontes, referindo-se à parcela de 2,2 milhões de bpd dos cortes realizados por oito membros.

O Cazaquistão desafiou a Opep+ no mês passado, quando seu ministro da energia disse que priorizaria os interesses nacionais em detrimento dos interesses do grupo ao decidir sobre os níveis de produção de petróleo.

A produção de petróleo do Cazaquistão em abril excedeu sua cota da Opep+, apesar de uma queda de 3%.

Os preços do petróleo caíram para o nível mais baixo em quatro anos em abril, abaixo de US$60 por barril, devido à aceleração dos aumentos da Opep+ e ao fato de as tarifas de Trump terem levantado preocupações sobre uma desaceleração global.

As notícias sobre a aceleração dos aumentos pesarão sobre os preços do petróleo até que a conformidade melhore, disse Giovanni Staunovo, analista do UBS.