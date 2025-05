Estrategistas estão otimistas sobre a China mesmo que recuo na guerra comercial pareça distante

Por Ankika Biswas

(Reuters) - À medida que os mercados financeiros depositam suas esperanças em um abrandamento da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, alguns especialistas alertam que um progresso significativo na obtenção de um acordo entre as duas maiores economias do mundo ainda pode estar longe de acontecer.

"Ou as tarifas são reduzidas a níveis mais palatáveis ou os dois lados colocam mais exclusões na mesa para tornar as tarifas efetivamente menos obrigatórias", disse Aidan Yao, estrategista sênior de investimentos da Amundi para a Ásia, ao Reuters Global Markets Forum.

"Por enquanto, os sinais disso são escassos, presumivelmente porque o limiar da dor não foi atingido", disse Yao, acrescentando que as perspectivas para a economia chinesa ainda parecem positivas.

A China disse recentemente que estava "avaliando" uma proposta dos EUA para retomar as negociações comerciais sobre as tarifas de 145% de Washington. Também criou uma lista de produtos fabricados nos EUA para isenção de suas tarifas retaliatórias de 125%.

Sat Duhra, gerente de portfólio da Janus Henderson, disse: "Trump precisará responder se a ameaça de uma recessão aumentar significativamente, o que o mercado acionário, o dólar e os Treasuries estão começando a indicar".

Ele disse que uma resolução beneficiaria o posicionamento de sua empresa na China.

Duhra tem aproveitado as ações chinesas, observando oportunidades em bancos, tecnologia e roupas esportivas, entre outros setores, citando dividendos mais altos e avaliações mais baixas.

Enquanto a Janus Henderson tem uma avaliação "neutra" para as ações chinesas, a Amundi mantém uma posição próxima de "neutra", preferindo os setores voltados para o mercado doméstico em ações A e nomes de tecnologia líderes em IA em ações offshore.

O índice de Xangai e o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, acumulam no ano quedas respectivamente de 2% e 4%, em linha com suas contrapartes dos EUA - S&P 500 e Nasdaq perdem 3% e 7%, respectivamente.

"As notícias sobre tarifas se tornaram, em sua maior parte, um ruído para os mercados chineses... Elas não definem mais a tendência, a menos que haja uma reviravolta nas políticas de Trump", disse Yao, acrescentando que a China está bem posicionada em termos de tamanho econômico e políticas internas para amortecer o impacto de choques externos.

(Reportagem de Ankika Biswas em Bengaluru)