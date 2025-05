Em meio ao "milagre econômico" na Argentina, nem todos estão ganhando

Por Nicolás Misculin

BUENOS AIRES (Reuters) - Christian Bialogurski, de 35 anos, frequentemente passa 12 horas por dia dando aulas de comunicação em escolas nos subúrbios de Buenos Aires, às vezes deixando de se alimentar até voltar para casa a fim de economizar.

O salário mensal do argentino - em um bom mês, o equivalente a US$450 - cobre suas viagens e o aluguel de cerca de US$270, mas pouco mais.

"Não é suficiente. Não me sobra dinheiro até o dia 15 do mês. Às vezes peço comida à minha mãe", disse Bialogurski em sua modesta casa no subúrbio de Loma Hermosa, nos arredores de Buenos Aires. "Você tem que suportar a fome."

As políticas do presidente Javier Milei têm feito muito para estabilizar a economia argentina. A inflação, notoriamente alta, arrefeceu, os controles monetários foram derrubados e o país obteve seu primeiro superávit orçamentário em 14 anos.

Os apoiadores de Milei e muitos no mercado têm aplaudido o "milagre econômico"

Mas para alguns argentinos, a adaptação a essa nova realidade tem sido dolorosa.

Os cortes nos gastos do Estado atingiram os fundos de pensão e os projetos de infraestrutura do setor público. Os funcionários públicos, inclusive os professores, viram suas rendas diminuírem, já que Milei priorizou o desenvolvimento do setor privado em indústrias como energia e mineração.

Os salários do setor público caíram mais de 15% em termos reais no ano seguinte à posse de Milei, em dezembro de 2023, segundo um relatório da consultoria local CTA Autónoma.

Para aqueles que trabalham no setor privado, as notícias são melhores, pois seus salários agora superam a inflação - no mesmo período, aumentaram cerca de 3,3% em termos reais.

"Os salários não são suficientes e é difícil pagar as contas, mas a queda da inflação nos últimos meses trouxe mais previsibilidade em relação às despesas", disse Julieta Battaglia, de 43 anos, contadora do setor privado em Buenos Aires.

"Agora, pelo menos, os preços não aumentam toda semana."

AUMENTO DO SETOR INFORMAL

O desemprego e a pobreza aumentaram inicialmente durante o governo Milei, mas desde então melhoraram quando o país saiu da recessão.

A taxa de desemprego terminou o ano passado em 6,4%, um pouco mais alta do que quando Milei assumiu o cargo.

O IPyPP, um think-tank da Argentina, disse que a taxa de trabalho autônomo cresceu, no entanto, criando um grande grupo de pessoas que, em muitos casos, não têm seguridade social, o que as torna mais vulneráveis.

Os trabalhadores informais ganham cerca de 41% menos do que os trabalhadores formais no mesmo setor, disse Roxana Maurizio, pesquisadora especializada em emprego no conselho estadual de pesquisa científica Conicet.

Para eles, ter um emprego "não é um seguro contra a pobreza", acrescentou.

Esse enfraquecimento sutil do mercado de trabalho contribuiu para uma queda de mais de 10% no consumo dos supermercados no ano passado, segundo dados oficiais, e fomentou a agitação, com manifestações regulares contra a austeridade.

"Se adicionarmos todos os empregos temporários que não têm seguridade social e são muito mal remunerados, o desemprego na Argentina não é apenas de 7%, mas sobe para 30%", disse Agustín Salvia, especialista em pobreza da Universidade Católica da Argentina.

O Ministério do Trabalho não respondeu aos pedidos de comentário da Reuters. O governo Milei não tem se importado com as críticas, argumentando que o ajuste fiscal é essencial e que, com a queda da inflação, os salários estão melhorando em termos reais.

Assim como os professores e os funcionários públicos, os empregos na construção civil têm sido atingidos por cortes nos gastos estatais com ferrovias e estradas, enquanto a desregulação para permitir mais importações tem afetado algumas fábricas locais de produtos como carros.

Os protestos se tornaram um evento semanal. Em um deles, em abril, os aposentados seguraram cartazes com os dizeres "Aposentados não desistem. Milei fora"

"Minha pensão é de 270.000 pesos (US$251). Não é suficiente para comprar carne ou pagar os serviços públicos", disse o aposentado Ricardo Bouche, de 69 anos. "Não posso nem mesmo comprar meus remédios. Fiz uma cirurgia de câncer de próstata há dois anos, e eles me deixaram sem remédios."