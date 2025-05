Dos exames positivos ao retorno às quadras: as datas marcantes do 'caso Sinner'

Quatorze meses após testar positivo em um exame antidoping para um anabolizante que resultou em uma suspensão de três meses, o número 1 do mundo Jannik Sinner retorna ao circuito da ATP no Masters 1000 de Roma (7 a 18 de maio).

Estas são as principais datas deste caso que atraiu atenção mundial:

. Março de 2024: duas amostras em litígio

Um mês e meio depois de conquistar seu primeiro título de Grand Slam no Aberto da Austrália, Sinner ? então número 3 do mundo ? passou por exames de urina em 10 e 18 de março de 2024, de acordo com o cronograma detalhado pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA).

A primeira amostra corresponde ao Masters 1000 de Indian Wells, e a segunda foi coletada fora da competição, entre o torneio da Califórnia e o Masters 1000 de Miami.

Em 28 de março, um laboratório reconhecido pela Agência Mundial Antidoping (Wada) detectou traços de clostebol, um esteroide anabolizante, na primeira amostra. A substância também foi detectada na segunda amostra, em 10 de abril.

. Abril de 2024: suspensões provisórias... e secretas

Em 4 de abril, Sinner foi suspenso provisoriamente devido ao resíduo de clostebol na primeira amostra.

Apoiado em depoimentos de pessoas próximas, o italiano recorreu no mesmo dia, alegando contaminação acidental.

Sua suspensão foi retirada em 5 de abril, permitindo que ele competisse no Masters 1000 de Monte Carlo.

Os vestígios de clostebol detectados na segunda amostra renderam ao italiano uma segunda suspensão provisória, aplicada em 17 de abril, da qual o jogador recorreu imediatamente e que foi levantada em 20 de abril.

O tribunal de apelações ao qual Sinner recorreu considerou provável que as investigações das autoridades antidoping concluíram que não houve "culpa" ou "negligência" de sua parte.

De acordo com as regras da ITIA, os exames positivos e as suspensões provisórias se mantiveras confidenciais nesta fase do procedimento.

. Agosto de 2024: ITIA revela caso e absolve Sinner

Depois de ouvir várias vezes Sinner ? que havia se tornado o número 1 do mundo em junho ? e pessoas próximas a ele, a ITIA emitiu um comunicado à imprensa em 20 de agosto de 2024, revelando os dois testes positivos de clostebol e concluindo que Sinner não teve "culpa" nem "negligência".

O italiano perdeu seus pontos no ranking da ATP e os pontos conquistados no Masters 1000 de Indian Wells, mas escapou de uma suspensão maior.

Livre para competir no US Open, Sinner venceu o torneio de Nova York no início de setembro.

. Setembro de 2024: recurso da AMA

A Agência Mundial Antidoping anunciou em 28 de setembro que estava recorrendo da decisão do ITIA junto ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).

"A Wada acredita que a conclusão de que não houve culpa ou negligência não é correta segundo as regras aplicáveis", explicou a organização em um comunicado, solicitando "um período de suspensão de um a dois anos".

"Decepcionado e surpreso", o número 1 do mundo da ATP permaneceu focado na quadra, vencendo o Masters 1000 de Xangai, o ATP Finals, que encerrou a temporada, e a Copa Davis com a Itália no final daquela temporada.

Ele também teve um ótimo começo na temporada de 2025, vencendo o Aberto da Austrália.

. Fevereiro de 2025: acordo com a AMA e retirada do recurso

Três semanas após sua vitória em Melbourne, a Wada anunciou no sábado, 15 de fevereiro, que houve um "acordo de resolução de caso" com Sinner. Segundo esse acordo, o tenista aceitava uma suspensão até o dia 4 de maio.

Assim como a ITIA, a Wada considerou que o italiano "não havia tido intenção de trapacear". Ele justificou a suspensão de três meses dizendo que "um atleta é responsável pela negligência de seu entorno".

A Wada também abriu mão do recurso junto ao TAS. O diretor de ciência e medicina da organização com sede em Montreal, Olivier Rabin, tentou justificar a mudança de posição no final de abril em declarações à estação de rádio francesa RMC, explicando que o Código Mundial Antidoping estipula que, se uma sanção for considerada "muito rigorosa", há "a possibilidade de reduzi-la".

"Houve cerca de 70 casos em que essa seção do Código foi aplicada, então o caso Sinner não é um caso único", insistiu ele.

. Maio de 2025: volta em Roma

Sinner permaneceu no topo do ranking mundial durante sua suspensão graças à irregularidade de seus principais rivais, Alexander Zverev (nº 2) e Carlos Alcaraz (nº 3).

O retorno de Sinner às competições acontece no Masters 1000 de Roma, um torneio que ele nunca conquistou na carreira.

dga/dr/aam

© Agence France-Presse