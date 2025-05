Flavia: Em ano de Oscar, tarifas de Trump podem atingir cinema brasileiro

As tarifas impostas pelo governo americano de Donald Trump à indústria cinematográfica podem atingir também o cinema brasileiro, dois meses após receber o Oscar de melhor filme internacional, avaliou a colunista Flavia Guerra no UOL News, do Canal UOL.

Com certeza [o filme Ainda Estou Aqui também seria atingido, se as tarifas já estivessem em vigor], porque ele é uma produção internacional sendo distribuída no território americano. Flavia Guerra, colunista do UOL

Ontem, Trump anunciou por meio das redes sociais a implementação de tarifas de 100% a filmes produzidos fora dos EUA. O presidente alegou que as produções estrangeiras representam uma "ameaça à segurança nacional", trazem "mensagens e propagandas ao país" e disse que "a indústria cinematográfica [americana] está morrendo". Não está claro, no entanto, como as plataformas de streaming seriam atingidas.

Na semana passada, a Netflix anunciou que Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres, ganhador do Oscar de melhor filme internacional, estará disponível na plataforma nos Estados Unidos a partir de 17 de maio. O drama que conta a história da família Paiva na ditadura brasileira já arrecadou mais de US$ 36 milhões.

Tem essas duas frentes, a frente da coprodução e a frente de um filme que é totalmente uma produção internacional. Claro, com certeza. Aí a gente tem que ver o distribuidor americano, no caso é a Sony Classics, vai pagar o dobro de imposto, 100% a mais de imposto sobre o lucro do filme? É isso que ele está querendo dizer? Também não ficou claro isso. Aí você aumenta o ingresso, ou não? Você passa isso para o consumidor ou diminui o lucro da distribuidora?

Agora tem outro ponto aqui que não ficou claro, se o streaming está nessa daí. O streaming revolucionou o consumo de séries, também de filmes —mas mais de séries, porque nós, agora, vemos séries coreanas, turcas, a gente tem um acesso aos japoneses, enfim, e o mundo também está vendo as nossas séries também. Aí a gente tem que ver também como é que esses streamings vão sobreviver com esse tipo de taxação.

E foi bom você ter citado o Ainda Estou Aqui, porque ele será exibido pela Netflix nos Estados Unidos. Olha que notícia maravilhosa. Agora, daqui para frente, a gente já não sabe. Flavia Guerra, colunista do UOL

Ao Canal UOL, Flavia ressaltou que, de qualquer forma, a grande perda será para o público americano.

E, para mim, a grande perda é cultural para os americanos, para o público americano. Ele disse no post dele, "acima de tudo, mensagem e propaganda". Ele também está interessado na nossa influência internacional, não brasileira só. Flavia Guerra, colunista do UOL

Josias: 'Desejar 'vala' para Bolsonaro é burrice política'

No UOL News, o colunista Josias de Souza afirmou que a fala do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT-BA), na qual aparece em vídeo desejando a "vala" para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores, reforça a pobreza que assola a política brasileira.

A declaração do governador da Bahia apenas reforça a pobreza que assola a política brasileira nesse momento. Uma pobreza retórica que leva um governador de estado, um estado que não é um estado qualquer, a usar a imagem de uma retroescavadeira, recolhendo corpos e lançando numa vala.

Primeiro, uma burrice política, porque a demonização do Bolsonaro. Interessa pouco, porque ele está a caminho de uma condenação criminal no STF. Então tornou-se essa demonização um esporte inútil. E, segundo, o governador ataca eleitores que o Lula tenta seduzir. Josias de Souza, colunista do UOL

As declarações foram dadas na última sexta-feira (2) em América Dourada (427 km de Salvador), para uma plateia de apoiadores, deputados federas e prefeitos de municípios da região, conforme apuração feita pelo jornal Folha de S.Paulo. Na cidade, o governador entregou títulos de terra e inaugurou o Colégio Estadual Professora Nancy da Rocha Cardoso.

Na manhã de hoje, em visita às obras da reforma de um teatro em Salvador, Rodrigues minimizou as declarações e disse que elas foram tiradas de contexto.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: