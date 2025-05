Distribuidora de combustíveis Sunoco faz acordo para comprar rival Parkland por US$9 bi

Por Amanda Stephenson

(Reuters) - A Sunoco LP comprará a Parkland, sediada no Canadá, em um negócio avaliado em cerca de US$9,1 bilhões, incluindo dívidas, informou a distribuidora de combustíveis norte-americana nesta segunda-feira, um movimento que criaria a maior companhia independente no setor das Américas.

A administração da Parkland saudou o acordo como um caminho para maior estabilidade financeira e crescimento. A empresa realizou uma revisão estratégica em março, após pressão persistente da Simpson Oil, seu maior acionista com quase 20% de participação, e do investidor ativista Engine Capital.

A Simpson expressou seu descontentamento com o acordo na segunda-feira, um sinal de que a turbulência interna na empresa canadense ainda não acabou.

De acordo com os termos do acordo, cada ação da Parkland será trocada por C$19,80 em dinheiro e 0,295 unidade da Sunoco, um prêmio de 25% sobre o preço médio ponderado por volume de sete dias.

A Parkland cancelou sua assembleia geral anual de 6 de maio e, em vez disso, agendou uma assembleia especial para 24 de junho, na qual os acionistas da Parkland votarão sobre a transação com a Sunoco.

Em um comunicado na segunda-feira, a Simpson Oil -- que vinha tentando obter o controle do conselho da empresa propondo sua própria lista de candidatos -- disse que solicitou uma liminar judicial para forçar a Parkland a realizar a assembleia geral anual em 6 de maio, conforme planejado inicialmente.

As ações da Sunoco, que opera na distribuição de combustível no atacado e no varejo, caíram 5,6% no meio do dia, enquanto as da Parkland subiram 6,3%.

A aquisição marca o segundo grande negócio da empresa nos últimos anos. Em 2024, a Sunoco adquiriu a NuStar Energy, operadora de armazenamento de combustível e oleodutos, por US$ 7,3 bilhões.

Espera-se que o acordo com a Parkland seja fechado no segundo semestre do ano e gere mais de US$250 milhões em economia de custos anuais até o terceiro ano.