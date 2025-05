Diretora-geral do FMI diz que fundo tem defendido necessidade de China alterar modelo econômico

WASHINGTON (Reuters) - A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse nesta segunda-feira que a instituição tem sido enfática em suas recomendações políticas para que a China se afaste de um modelo de crescimento baseado em exportações.

Questionada na conferência global do Milken Institute, na área de Los Angeles, EUA, se o FMI precisava ser mais duro com a China como resultado da diretriz do Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, para que o fundo retornasse à sua missão principal de estabilidade econômica, Georgieva disse que a instituição tem "feito exatamente isso".

(Reportagem de David Lawder)