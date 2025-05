Defesa Civil alerta para alta das temperaturas em SP no início do mês

O estado de São Paulo deve registrar, na primeira semana do mês, aumento das temperaturas e queda da umidade relativa do ar, segundo a Defesa Civil estadual. A elevação é decorrente de um bloqueio atmosférico (quando o movimento de massas de ar frio ou quente são bloqueados por uma alta pressão).

Segundo o órgão, a situação vai exigir atenção redobrada com a saúde, especialmente de crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

A previsão da Defesa Civil aponta que a chuva só deve retornar ao estado no sábado (10).

Nesta semana, as temperaturas poderão variar entre 17ºC nas madrugadas da capital paulista a 30ºC durante a tarde. Já no interior do estado, os termômetros podem chegar a 35ºC, com mínimas de 20ºC nas cidades da região de Presidente Prudente.

Além disso, as cidades das regiões de Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Campinas e Sorocaba poderão atingir níveis críticos de baixa umidade relativa do ar, ficando abaixo de 30%.

A Defesa Civil recomenda que a população evite a prática de atividades físicas nas horas mais quentes do dia, mantendo-se hidratada.

Além disso, é importante umidificar os ambientes e buscar abrigo do sol, especialmente no período entre 10h e 16h.