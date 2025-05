Cúria, estola, mozeta, múleo: entenda termos diferentões da Igreja Católica

Do UOL, em São Paulo

Com a morte de Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, aos 88 anos, termos desconhecidos para boa parte das pessoas, como conclave e camerlengo, fazem parte do noticiário. A seguir, veja um pequeno glossário das palavras usadas pela Igreja Católica.

Advento. Período de quatro semanas preparatórias para o Natal.

Alva. Túnica branca que cobre o corpo inteiro do papa, que simboliza a inocência e pureza

Amito. Acessório usado pelo papa que cobre os ombros e o pescoço. Ele pode ser circular ou retangular, e simboliza a disciplina dos sentidos e do pensamento do pontífice

Anel de São Pedro. Um acessório exclusivo dos papas, que representa a fidelidade à igreja. Cada pontífice tem o seu, que é destruído quando morre ou renuncia.

Báculo. Acessório usado pelo papa que simboliza o cajado que o pastor usa para conduzir as ovelhas. É usado em procissões, na leitura do Evangelho, e na administração de sacramentos

Batina. É a roupa usada embaixo de todos os itens que compõe o traje de um papa. É preta para representar a morte para o mundo, além de ter 33 botões em referência à idade de Cristo, e 5 abotoaduras que simbolizam as chagas de Jesus.

Bispo. Considerado sucessor dos apóstolos; responsável, com o papa, pela administração de uma diocese (reunião de paróquias).

Camerlengo. É uma palavra de origem latim que significa "do tesouro" e "do soberano". Na Igreja Católica o termo é usado para se referir ao cardeal que administra a propriedade e a receita da Santa Sé. É este o cardeal que desempenha interinamente a função do papa em caso de morte ou renúncia.

Camauro. Gorro vermelho tradicionalmente usado pelos papas no período do inverno. A cor é uma recordação do tempo em que o vermelho era característico dos papas na hierarquia da Igreja Católica.

Capela Sistina. Situada no Palácio Apostólico, residência oficial do papa, no Vaticano. É famosa por sua arquitetura e seu nome é uma homenagem ao papa Sisto 4º, que restaurou a antiga capela Magna (1477-1480). É o local usado para atividades papais e onde se realiza o conclave.

Cardeal. Depois do papa este é o mais alto cargo hierárquico da Igreja Católica. Quando o papa morre ou renuncia, os cardeais se reúnem em um conclave (assembleia fechada) para eleger seu sucessor.

Casula. É a capa que cobre toda a roupa do papa e muda de cor conforme o período litúrgico do ano. Simboliza a sujeição a Deus como um fardo que não é pesado.

Cíngulo. Cordão amarrado na cintura do papa para simbolizar a luta contra as "paixões desregradas" do mundo, além de representar o voto de castidade.

Conclave. É uma assembleia fechada e secreta realizada no Vaticano para a eleição do novo papa. Os cardeais com menos de 80 anos, responsáveis pela decisão, permanecem incomunicáveis até que o novo pontífice seja escolhido.

Congregações gerais. São encontros diários nos quais o Colégio de Cardeais se prepara para o conclave. Neles, podem participar os cardeais acima de 80 anos (ao contrário do conclave) e é discutida a agenda da igreja para o próximo papado. Ao definir os temas mais importantes, o pré-conclave pode guiar os votos para a escolha do papa.

Consistório. Reunião de cardeais presidida pelo papa e convocada, por exemplo, para a criação de novos cardeais da igreja.

Cúria Romana. Conjunto de órgãos e pessoas que auxiliam o papa e que, no fundo, governam o Vaticano e a Igreja Católica.

Diácono. É um ministro religioso que está no último ano de estudos que o leva à carreira clerical. Há os diáconos em grau permanente que podem ser homens solteiros, casados ou viúvos.

"Deus caritas est". Termo usado em uma carta circular emitida pelo papa Bento 16, em 2006, que significa "Deus é o amor", para tratar de amor e caridade como dever da Igreja. No comunicado, o pontífice afirmou que embora a justiça social seja um atributo do Estado, a fé deve "iluminar" a política, encarregada de prover a justiça.

Encíclica. Carta circular do papa abordando algum tema da doutrina, com mensagens universais dirigidas aos membros da Igreja Católica.

Estola. Acessório utilizado pelo papa que simboliza o poder supremo do sacerdote e sua sujeição a Deus. O uso deste item significa que o pontífice está ocupado com algum dever eclesiástico.

Fumaça branca. Fumaça que sai da chaminé da capela Sistina, no Vaticano, que simboliza que os cardeais chegaram a um acordo e que um novo papa foi escolhido.

Fumaça negra. Fumaça que sai da chaminé da capela Sistina, no Vaticano, que indica que os votos dos cardeais foram queimados e que o papa ainda não foi escolhido. Sem a definição, os cardeais iniciam nova sessão de votação.

Habemus Papam. Anúncio feito em latim "Temos um papa", representado pela benção do papa recém-eleito feita da varanda da Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Homilia. Preleção dada por um sacerdote no decorrer de uma missa após a leitura do Antigo Testamento e do Novo Testamento e antes da recitação do Credo.

Igreja Católica Apostólica Romana. Considera-se herdeira e continuadora da missão evangelizadora que Jesus Cristo outorgou aos apóstolos. Há outras Igrejas Católicas — Armênia, Caldeia, Greco-Melquita, Maronita, Croata, Ucraniana, Grega e a Bielo-Russa — que se diferenciam pela língua litúrgica e pelo rito.

Igreja Católica Armênia. Adota o rito oriental e sua sede fica em Beirute, no Líbano.

Igreja Católica Caldeia. Adota a liturgia siríaca oriental, atuando no Iraque, na Síria, no Líbano e no Egito. O patriarca fica em Mosul (Iraque).

Igreja Católica Gerco-Melquita. Adota a liturgia bizantina em árabe, tendo seguidores libaneses, sírios, egípcios, jordanianos e palestinos.

Igreja Católica Maronita. Fundada por Marun, ermitão cristão do final do século 4º. Os maronitas formam a maior comunidade cristã do Líbano.

Infalibilidade. Poder usado pelo papa para decidir questões de fé e moral da Igreja Católica Apostólica Romana, que garante a presunção de não haver erro [possibilidade de não falhar]. O pontífice só assume a condição de infalibilidade em situações específicas.

Jornada Mundial da Juventude. Encontro Internacional de jovens organizados pela Igreja Católica desde 1986, geralmente em intervalos de dois ou três anos.

Mozeta. Manto colocado sobre o ombro do papa que simboliza a autoridade espiritual.

Mitra. Surgiu em Roma, no século 10, como um chapéu que diferenciava o papa dos outros sacerdotes. Atualmente, pode ser usado também por abades, bispos, arcebispos e cardeais. Segundo o Vaticano, alude à santidade e à "coroa da glória que o príncipe dos pastores estregará aos seus servos".

Motu Proprio. A palavra latim significa "em seu próprio impulso". É um documento emitido pelo papa que altera ou inclui qualquer regra na constituição apostólica.

Múleo. O sapato de couro vermelho usado pelo papa, que representa o sangue do martírio de Cristo.

Natal. Dia em que se comemora o nascimento de Jesus Cristo (25 de dezembro).

Padre. Todo batizado que recebeu ordenação sacerdotal. Responsável por uma paróquia ou por serviços da igreja. Existem padres seculares (fixos em sua diocese) e missionários.

Pálio. Peça feita de lã usada pelo papa em volta do pescoço, que simboliza a ovelha desgarrada e carregada nos ombros pelo bom pastor. As cruzes vermelhas, geralmente estampadas ou bordadas no pálio, representam as chagas de Cristo.

Papa. Para o catolicismo, a autoridade papal provém diretamente de Jesus Cristo, por intermédio do apóstolo Pedro, que foi o primeiro papa da Igreja Católica Apostólica Romana.

Papabili. Possíveis candidatos a se tornarem o próximo papa.

Páscoa. Celebra a ressurreição de Cristo. A principal festa do catolicismo é comemorada no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera do hemisfério Norte, que geralmente é em abril.

Pentecostes. Palavra grega que significa quinquagésimo. É a manifestação do Espírito Santo aos apóstolos no quinquagésimo dia após a ressurreição de Jesus, comemorada, portanto, 50 dias após a Páscoa.

Quaresma. Os 40 dias que vão da Quarta-Feira de Cinzas até o Domingo de Ramos, destinados à penitência (arrependimento por falta cometida).

Renovação Carismática Católica. Movimento surgido na década de 60 nos Estados Unidos, na esteira do movimento protestante pentecostal. Valoriza os carismas (donos concedidos pelo Espírito Santo), além do culto à Maria, à figura do papa e ao catolicismo. A cura, segundo essa ideologia, é a resposta de Deus à oração.

"Sacramentum Caritatis". Termo usado em uma carta circular emitida pelo papa Bento 16, em 2007, que significa "sacramento do amor", para condenar o divórcio e o segundo casamento, chamado pelo pontífice de "chaga do ambiente social contemporâneo".

Santa Sé. Que significa "cadeira santa", ou seja, aquela especificamente ocupada pelo papa.

Saturno. Chapéu vermelho usado pelo papa geralmente como proteção contra o sol. A cor é uma herança do tempo em que o vermelho era considerado oficial do pontífice, mas que no século 16 foi substituído pelo branco.

Secretaria de Estado. É o principal departamento da Cúria Romana. Além de coordená-la, comanda as relações diplomáticas e políticas da Santa Sé.

Semana Santa. Período que comemora a instituição da eucaristia, a morte de Jesus e sua ressurreição.

Sínodo dos bispos. Órgão da Cúria Romana que serve de troca de informações formado por bispos eleitos pelas conferências episcopais de cada país ou indicados pelo papa.

Solidéu. Semelhante ao quipá judaico, usado tanto por papas como por cardeais, bispos e abades. O grau hierárquico de quem o usa é estabelecido pelas cores: branca (papa), vermelho (cardeais) e violeta (bispos e abades). O acessório, criado inicialmente para manter a parte superior da cabeça aquecida em dias de frio e que se tornou item tradicional do vestuário clerical, é retirado nas orações mais solenes.

"Spe salvi". Termo usado em uma carta circular emitida pelo papa Bento 16, em 2007, que significa "salvos pela esperança", para criticar o ateísmo e rejeitar a ideia de progresso científico como meio para fazer um "novo mundo". No comunicado, o pontífice disse que a salvação dos homens só se dá pela esperança e pela fé em Deus.

Sumo pontífice. Um dos muitos nomes pelo qual o papa é chamado, indicando-o como sucessor de São Pedro, que foi o primeiro papa da Igreja Católica. Para os católicos, a autoridade papal provém diretamente de Jesus Cristo.

Terço. Objeto religioso usado na oração do Santo Rosário, composto por um conjunto de Ave-Marias e Pai-Nossos.

Universis Dominici Gregis. Constituição apostólica, de 22 de fevereiro de 1996, sobre a reforma do conclave — processo que elege o papa.

Vaticano. A cidade-Estado soberana, que fica dentro de Roma (Itália), é a sede da Igreja Católica e governada pelo papa. É o menor país do mundo tanto por população (cerca de 800 habitantes) quanto por área (0,44 km²).



*Com informações de matéria publicada em 03/03/2013.

Imagem: Arte/UOL

Imagem: Arte/UOL