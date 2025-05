Criminosos fazem live mostrando assalto a mão armada no litoral de SP; veja

Um homem fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais mostrando um roubo cometido com outros dois comparsas em Bertioga, no litoral de São Paulo. Ninguém foi preso até o momento.

O que aconteceu

O roubo foi assistido por nove pessoas em tempo real no Instagram. O dono do perfil diz na gravação que a ''equipe do ódio'' estava na área, sugerindo que iam realizar um assalto na sequência. Caso ocorreu no último dia 29 de abril, no trecho de Bertioga da rodovia Rio-Santos, que liga o litoral dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Comparsas aparecem andando armados na pista em direção a uma moto. ''Para, para, desgraçado. Nem tenta, fica na moto. Mão no guidão'', gritam ao abordar a vítima. Eles perguntam se o motociclista é policial, mas não é possível ouvir a resposta. Os criminosos ainda dão ordens para o homem tirar a camisa, ficar em pé e deitar no chão.

Resultado do assalto também foi postado. Os suspeitos publicaram imagens mostrando o veículo de cor vermelha e a chave, além da arma que usaram para o crime. ''Moscou, nois [SIC] leva. França na cena'', escreveram na legenda.

Ninguém foi preso e não há informações de que a moto tenha sido recuperada. Em nota, a Secretaria de Segurança e Mobilidade de Bertioga afirmou ter tido conhecimento do caso, que está sendo investigado pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal.

O UOL também procurou a SSP (Secretaria de Segurança Pública). O órgão disse que a Delegacia de Bertioga já realiza diligências para identificar os suspeitos, mas que os detalhes serão preservados para garantir ''autonomia ao trabalho policial''.