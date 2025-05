Corpus Christi é o próximo feriado prolongado

Após duas semanas com feriados prolongados - Sexta-feira da Paixão, Tiradentes e 1º de Maio, Dia do Trabalho -, a próxima data comemorativa que pode proporcionar mais dias de descanso seguidos aos brasileiros será Corpus Christi, no dia 19 de junho.

Em 2025, a data cristã cairá em uma quinta-feira. Por isso, aqueles que não trabalham e podem emendar a folga ganharão quatro dias seguidos de descanso: a quinta-feira de 19 de junho, a sexta, 20, o sábado, 21, e o domingo, 22.

Assim como o carnaval, Corpus Christi não é feriado nacional, mas ponto facultativo. Ou seja, não é obrigatório trabalhar nesse dia, mas a empresa pode exigir o trabalho sem pagar em dobro pelo dia ou fornecer folga em dia útil posterior, como deve acontecer em caso de feriado.

A data que celebra o sacramento da eucaristia, ou seja, o corpo e sangue de Cristo representados pelo pão e vinho durante a última ceia, acontece sempre 60 dias após a Semana Santa.

E como a Páscoa, que celebra a ressurreição de Cristo, acontece sempre no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera (Hemisfério Norte) e outono (Hemisfério Sul), ambas as datas são móveis.

Veja a lista dos próximos feriados e pontos facultativos em 2025:

- 19 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo)

- 20 de junho (ponto facultativo)

- 7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional)

- 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

- 28 de outubro, Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo), a ser

comemorado dia 27

- 2 de novembro, Finados (feriado nacional)

- 15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional)

- 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado

Nacional)

- 24 de dezembro, Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13 horas)

- 25 de dezembro, Natal (feriado nacional)

- 31 de dezembro, Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13 horas)