Confiança dos investidores da zona do euro se recupera em maio após impacto das tarifas de Trump

BERLIM (Reuters) - A confiança dos investidores na zona do euro se recuperou com mais força do que o esperado em maio, depois que as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fizeram com que a confiança no bloco despencasse no mês passado, embora ainda permaneça em um nível baixo, mostrou uma pesquisa nesta segunda-feira.

O índice Sentix para a zona do euro subiu para -8,1 em maio, de -19,5 em abril, superando a previsão de uma leitura de -12,5.

O índice da situação atual melhorou surpreendentemente para -19,3, seu nível mais alto desde agosto de 2024, embora ainda em território negativo. As expectativas, por sua vez, deram um salto de 19,6 pontos, para 3,8.

"Isso é notável, pois mostra que os investidores abandonaram em grande parte os temores de recessão que expressaram no mês passado", disse o Sentix em um comunicado.

Os 1.068 investidores consultados de 1 a 3 de maio parecem apreciar a resposta equilibrada da Comissão da União Europeia às tarifas dos EUA até o momento, acrescentou o Sentix.

Na Alemanha, a maior economia da Europa, a reação calma também ajudou as expectativas a aumentarem em mais de 20 pontos, atingindo 5,5.

"As principais vítimas da política tarifária de Trump são a economia dos EUA e, até certo ponto, as economias da China e da Suíça", disse o Sentix.

"No entanto, o período de incerteza provavelmente ainda não acabou."

(Reportagem de Miranda Murray)