Quer uma air fryer para chamar de sua? Veja 6 dicas para escolher a melhor

A air fryer se tornou um dos itens mais queridos nas cozinhas brasileiras. E não é para menos: a fritadeira consegue trazer uma certa crocância aos alimentos sem a necessidade de usar óleo ? ou usando apenas um pouquinho.

E uma curiosidade: apesar de o nome sugerir, a air fryer não frita. O processo é, na verdade, mais parecido com o de um forno de convecção, onde o ar quente circula rapidamente dentro do aparelho.

Com essa popularidade toda, o mercado de eletrodomésticos ficou inundado de opções. Hoje, vamos ajudar você a escolher o melhor modelo para chamar de seu seguindo seis passos.

1. Defina o tamanho: para quantas pessoas você costuma cozinhar?

Se você mora sozinho ou com apenas mais uma pessoa, modelos menores, com capacidade entre 2 e 3,5 litros, serão suficientes.

Para famílias maiores (4-6 pessoas), procure por air fryers com 4 a 5 litros.

Se você costuma cozinhar para muitas pessoas ou preparar grandes porções, considere modelos com 6 litros ou mais. No mercado existem opções de até 12 litros (como nos modelos com a função de forno integrada).

Também é importante considerar o tamanho da sua cozinha, uma vez que uma air fryer "tamanho família" pode ocupar muito espaço na bancada.

2. Observe a potência

Quanto maior, mais rápida será a preparação e maior a crocância dos alimentos. A média de uma air fryer geralmente varia entre 1.400W e 2.000W. Por isso:

Modelos com potência entre 1.500W e 2.000W são boas opções pensando em custo-benefício geral.

Air fryers maiores e com funções extras podem chegar a 2.000W ou mais.

Fritadeiras pequenas, com cerca de 2 litros, podem ter potências menores, chegando a 800W .

3. Defina o tipo de air fryer que melhor vai atender você

Cesto : são as mais comuns, geralmente mais rápidas para aquecer e cozinhar.

: são as mais comuns, geralmente mais rápidas para aquecer e cozinhar. Cesto duplo : permite preparar dois tipos de alimentos ao mesmo tempo, com controles independentes para cada cesto.

: permite preparar dois tipos de alimentos ao mesmo tempo, com controles independentes para cada cesto. Forno (oven): parecem mini fornos e costumam ter mais espaço interno, com prateleiras que permitem cozinhar diferentes alimentos simultaneamente. Alguns modelos vêm com acessórios interessantes e específicos, como espeto giratório.

4. Verifique as funções: uma air fryer pode ir muito além da "fritura"

Muitas air fryers vêm com programas predefinidos para diferentes tipos de alimentos (batata frita, frango, peixe, vegetais, entre outros), facilitando o uso.

No entanto, algumas também oferecem funções extras como assar, grelhar, desidratar e até fermentar.

Alguns modelos possuem tela digital, timer, desligamento automático, aviso sonoro, cesto com visor, agendamento inteligente e até conectividade com aplicativos, incluindo a Alexa.

5. Facilidade de limpeza: a ideia é ajudar e não dificultar

Com certeza você deve se perguntar: o quão fácil é limpar uma air fryer? Modelos com cestos removíveis e revestimento antiaderente facilitam a limpeza. Verifique também se as peças podem ir à lava-louças.

6. Segurança: quais recursos dentro disso a air fryer oferece?

Verifique se o modelo que você está de olho possui as certificações de segurança necessárias, além de proteção contra superaquecimento, alças que não esquentam e base antiderrapante.

E lembre-se: você também deve fazer sua parte evitando o uso de extensões, não encher demais o cesto de alimentos e desconectar da tomada quando o equipamento não estiver em uso.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo e não se responsabiliza pelos itens anunciados.