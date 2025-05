Com quatro cargos ao mesmo tempo, Marco Rubio se tornou o novo homem forte da administração Trump

Marco Rubio, outrora considerado um dos nomes menos resilientes e influentes no início da administração Trump, emergiu como uma figura central no governo. Apelidado de "Pequeno Marco" durante as primárias republicanas de 2016, Rubio agora ocupa simultaneamente quatro cargos de destaque: Secretário de Estado, Conselheiro de Segurança Nacional interino, Administrador interino da USAID e Arquivista interino dos Estados Unidos.

Thiago de Aragão, analista político

Essa concentração de poder é inédita na história recente do país e reflete a confiança que o presidente Trump deposita nele.

A ascensão de Rubio não foi apenas uma questão de lealdade. Ele soube se alinhar ao estilo e às prioridades de Trump, adotando uma postura firme em relação à imigração e à política externa. Por exemplo, ele apoiou a proposta de os EUA assumirem o controle da Faixa de Gaza e autorizou um envio de US$ 4 bilhões em armas para Israel, contornando o Congresso.

No entanto, essa acumulação de funções levanta preocupações. Senadores como Mark Warner questionam a viabilidade de uma única pessoa desempenhar papéis tão exigentes simultaneamente, alertando para possíveis riscos à segurança nacional. Além disso, a demissão de Mike Waltz, após um incidente envolvendo o compartilhamento acidental de informações confidenciais, levantou questões sobre a estabilidade da equipe de segurança nacional.

Apesar das críticas, Rubio continua a consolidar sua posição. Em uma entrevista recente, Trump mencionou Rubio como um possível sucessor, indicando sua significativa influência dentro da administração. Sua capacidade de se adaptar e alinhar-se com as prioridades de Trump tem sido fundamental para sua ascensão.

A trajetória de Marco Rubio, de adversário político a figura central na administração Trump, exemplifica a imprevisibilidade da política americana. Sua ascensão destaca a importância da lealdade e adaptabilidade em ambientes políticos voláteis. No entanto, a concentração de poder em uma única figura levanta questões sobre a eficácia e sustentabilidade dessa abordagem, exigindo vigilância contínua e avaliação crítica.