Chuveirinho x papel higiênico: qual a melhor forma de se limpar?

O papel higiênico já era utilizado na China no ano de 589 d.C. Por estar há milênios em nosso dia a dia, ele foi naturalizado como o melhor e único insumo para suprir nossas necessidades higiênicas. No entanto, o chuveirinho (ou ducha higiênica) é considerado mais eficiente na limpeza por especialistas.

Agora, se você se preocupa com o meio ambiente, precisa saber que o papel higiênico utiliza muitas árvores e muita água na sua fabricação. Por outro lado, existem outros tipos de produção desse insumo mais sustentáveis, como o papel higiênico feito de bambu.

Se o papel consome água e árvores, será que o chuveirinho seria a maneira mais ecológica de se limpar? A resposta mais direta seria "sim", mas Ecoa descobriu 4 curiosidades sobre o tema, que apostamos que você ainda não conhecia:

1) Para cada rolo de papel higiênico, são utilizados 140 litros de água

A Organização Meteorológica Mundial, da ONU, no relatório 'Situação dos Serviços Climáticos 2021: Água', aponta três aspectos importantes para o cuidado em relação a este elemento: o manejo, o fornecimento e o monitoramento.

Por isso, a maneira como esse insumo básico é utilizado é bastante importante. Somente no primeiro ano de pandemia, o consumo de papel higiênico em São Paulo aumentou 211%, aponta estudo. Imaginem a quantidade de água necessária para acompanhar o crescimento do produto já que para cada rolo são utilizados, em média, 140 litros de água.

ducha, chuveirinho, banheiro, Imagem: iStock

2) Ducha higiênica é prática, sustentável e saudável

A duchinha sanitária, ou chuveirinho, tem ganhado os holofotes na busca por alternativas sustentáveis no cotidiano. Segundo o especialista Alexandre Sakano, em entrevista para VivaBem, limpar o bumbum com água é mais saudável do que com uso de papel, pois a limpeza é melhor realizada, sem riscos de infecção ou fricção, causando feridas e hemorroidas.

A ducha é prática e pode ser instalada ao lado do vaso sanitário ou até mesmo acoplada na parte interior do assento e, através de um clique, ligar a torneira para fazer a higienização. Além disso, um chuveirinho gasta cerca de 2 litros de água por minuto e tem um impacto ambiental muito menor.

3) Cultivo de monoculturas afasta indígenas e ribeirinhos do seu território

Em reportagem de 2018, a Mongabay, jornal ambiental que tem coluna na Ecoa, denunciou como as plantações de eucalipto no Brasil, responsáveis pela fabricação de papel higiênico, afetam comunidades tradicionais e incentivam o desmatamento.

Em boletim recente, a organização 'Movimento Mundial Pelas Florestas Tropicais' denuncia os impactos causados pela monocultura ao redor do mundo. A 'plantação industrial', como eles chamam, "apresenta falsa solução" através de empresas de plantações de árvores "que estão fazendo as pessoas acreditarem que são salvadoras da crise climática", aponta o relatório.

4) Você pode substituir o papel higiênico tradicional pelo feito de bambu

Se você não está acostumado ou acostumada a usar o chuveirinho, não se preocupe, pois existem outras alternativas ecologicamente corretas. Com o crescimento pela busca do produto, diversas empresas que apostam na pegada ecológica começaram a produzir diferentes produtos com bambu, em substituição à madeira, no caso do papel higiênico.

O bambu é um tipo de planta que cresce sem necessidade de fertilizantes ou pesticidas, exige menos água no processo de produção e devolve ao meio ambiente 35% mais oxigênio do que outras plantas. Por isso, é uma alternativa bem aceita por quem gosta de cuidar do planeta.

Já utilizou alguma dessas práticas? Nos conte como você se adaptou à mudança ou se ainda está no processo.

*Com reportagem de agosto de 2022