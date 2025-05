Brasileiros têm pouca chance no conclave: 'Sem relevância e posicionamento'

Oito cardeais brasileiros e, na prática, pouca chance do país com a maior população católica do mundo ter um representante como papa. Falta de posicionamento e perda de fiéis no país são algumas das justificativas apontadas por especialistas ouvidos pelo UOL.

O que aconteceu

"Eles não têm relevância mundial", afirma o teólogo João Décio Passos, professor da PUC-SP. "Essa relevância poderá ser construída nas reuniões entre os cardeais, e, partindo do princípio que a temática climática se torne importante na discussão, aí o de Manaus aparece como uma figura interessante", observa o estudioso.

João Décio se refere a Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo da capital amazonense. Ele é o mais progressista entre os oito brasileiros, segundo o professor, e o primeiro cardeal da região amazônica (conheça cada um dos representantes brasileiros no conclave).

Perda de força da Igreja Católica no Brasil influencia no posicionamento dos cardeais, diz historiador. "Hoje o peso é menor. Não é porque não se posicionam, mas a repercussão do que dizem é menor. Será que há espaço para eles na imprensa, por exemplo, como havia no passado?", indaga Virgílio Caixeta Arraes, da UNB (Universidade de Brasília).

Queda no número de novos católicos, no entanto, acontece em todo o mundo. O aumento anual passou de 1,5% na virada do século para 0,99% em 2015, e 0,65% neste ano, segundo dados da World Christian Database, analisados pelo jornal Folha de S.Paulo.

América Latina, maior reduto católico do mundo, tem sua taxa de crescimento diminuída a cada ano. Atrás somente da Europa e da América do Norte, a região teve um aumento relativo médio, desde 2015, de 0,27% ao ano.

Cardeais brasileiros se destacaram no passado em meio à ditadura. João Décio Passos cita dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo de São Paulo de 1970 a 1998, como um dos exemplos de religiosos do Brasil respeitados mundialmente. Ele chegou a ser monitorado pelos EUA enquanto se posicionava contra o regime militar.

"Tivemos uma fase muito fértil de religiosos na América Latina", diz o professor da PUC-SP. "Ela coincide com o surgimento de ditaduras em diversos países da região, nas décadas de 60 e 70, e isso promoveu uma geração de teólogos, bispos, pensadores, que construíram figuras militantes e fortes", explica.

Não vai se posicionar politicamente? Que história é essa? Não precisa falar nome de candidato, mas se manifeste Teólogo João Décio Passos

Contexto atual desfavorece brasileiros

O fato do último papa ter sido argentino diminui as chances de qualquer cardeal latino-americano, incluindo os brasileiros, diz pesquisador. "Francisco deixou uma marca forte da igreja da América Latina. O clima estaria para alguém um pouco mais, digamos, central no mundo e não tão característico. Você olha para a América do Norte, mas acho que não há conjuntura para um americano, ainda mais com Trump presidente. Sobram África, Ásia e Europa", afirma Filipe Domingues, mestre e doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.

Cardeal italiano Pietro Parolin é um dos favoritos, levando em consideração a geopolítica atual. Desde 2013, ele é o secretário de Estado do Vaticano, função próxima ao papa. "É um diplomata, e, no contexto de guerras em que vivemos, pode ser uma escolha. Historicamente isso acontece na Igreja Católica em momentos de tensão global", analisa Domingues.

O teólogo João Décio Passos ressalta a experiência diplomática de Parolin. "Para distensionar, você precisa de um cardeal moderado, mas forte, que marque presença. O secretário de Estado dialoga com a China, foi núncio apostólico [representante do Vaticano] na Venezuela. É uma figura que tem uma habilidade grande", explica.

O professor da PUC-SP minimiza a citação de dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, pela imprensa brasileira. "Ele integra o Conselho de Cardeais, por isso aparece nas listas. Mas não tem traquejo, não teve nenhum destaque enquanto esteve à frente da CNBB [Conferência Nacional dos Bispos do Brasil]. Estamos vivendo uma turbulência política, qual é a palavra que ele deu que ajude a distensionar?", questiona João Décio.

Os cardeais brasileiros são fracos para essa missão diplomática. Embora, a maioria deles seja formada por moderados e conservadores Teólogo João Décio Passos