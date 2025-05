BW decide investir US$1,5 bi em campo de Maromba e espera 1º óleo para fim de 2027

SÃO PAULO (Reuters) - A BW Energy anunciou nesta segunda-feira a decisão final de investimento no campo de Maromba, que envolverá aportes totais de US$1,5 bilhão, sendo a maior parte no desenvolvimento inicial do ativo na Bacia de Campos.

O primeiro óleo está planejado para o final de 2027, enquanto o platô da produção deve alcançar 60 mil barris por dia.

O desenvolvimento do campo mais que dobrará a produção líquida total da BW Energy até 2028, afirmou a companhia, que estima inicialmente seis poços para o campo.

"Maromba permitirá que a BW Energy alcance um crescimento de produção orgânica líder no setor e posicione a empresa para novos desenvolvimentos de baixo custo com potencial conhecido", afirmou Carl K. Arnet, CEO da BW Energy.

"Esperamos gerar valor significativo para os acionistas em todos os cenários realistas de preços do petróleo", acrescentou.

A BW Energy espera investir aproximadamente US$1 bilhão antes do primeiro petróleo e mais US$200 milhões para concluir a campanha de perfuração inicial antes do final de 2028.

Esse montante será seguido por investimentos de mais US$300 milhões para os seis poços adicionais na segunda campanha, com conclusão antes do final de 2030.

A BW Energy prevê que Maromba atingirá um custo de produção competitivo, com média inferior a US$10 por barril nos primeiros cinco anos.

(Por Roberto Samora)