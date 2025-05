Bolsas da Europa fecham sem direção única com foco em balanços e decisões de juros

As bolsas europeias encerraram o pregão desta segunda-feira, 5, sem direção única, em meio à cautela dos investidores antes das decisões de política monetária na Europa e nos Estados Unidos nesta semana, além da expectativa pelos balanços corporativos previstos para os próximos dias.

O DAX, em Frankfurt, subiu 1,12%, aos 23.344,54 pontos. Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,39%, para 38.475,55 pontos. O PSI 20, da bolsa de Lisboa, avançou 0,49%, aos 6.999,68 pontos. O Ibex 35, de Madri avançou 0,53%, aos 13.518,00 pontos. Em Paris, o CAC 40 destoou do tom positivo e recuou 0,55%, aos 7.727,93 pontos, pressionado pelo desempenho fraco da ação da Kering (-2,5%). O mercado acionário de Londres ficou fechado devido ao feriado nacional. Os dados são preliminares.

Entre os destaques corporativos, o austríaco Erste Group disparou 8,7% após anunciar a aquisição de ativos do Santander na Polônia, por US$ 7,9 bilhões. Já as ações da operadora francesa de satélites Eutelsat avançaram 12,5% após a nomeação de Jean-François Fallacher, ex-executivo da Orange, como novo CEO da companhia.

Na contramão, os papéis da Shell caíram 1,9% em Amsterdã após uma reportagem da Bloomberg informar que a petroleira estaria avaliando uma possível aquisição da rival BP, o que gerou receios entre investidores.

Embora o início da semana traga menos movimentações no calendário de resultados, grandes companhias como Novo Nordisk, Maersk, Anheuser-Busch InBev (AB InBev) e Commerzbank divulgarão seus números nos próximos dias.

Também estão no radar os próximos anúncios de política monetária dos bancos centrais da Suécia (Riksbank), Noruega (Norges Bank), Reino Unido (Banco da Inglaterra) e Estados Unidos (Federal Reserve).