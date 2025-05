Bolsas da Europa ampliam ganhos recentes, em dia sem agenda e com anúncios de Fed e BoE no radar

Por Sergio Caldas

São Paulo, 05/05/2025 - As bolsas da Europa operam majoritariamente em alta modesta na manhã desta segunda-feira, ampliando robustos ganhos da semana passada, em dia de agenda vazia e à espera de decisões de juros na região e nos EUA, além de mais balanços corporativos de grandes empresas do continente, nos próximos dias. O mercado acionário de Londres está fechado hoje em função de um feriado bancário no Reino Unido.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 registrava avanço marginal de 0,02%, a 536,56 pontos.

Em dia sem destaques na agenda, investidores estão na expectativa por anúncios de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), na quarta-feira (07), e pelo Banco da Inglaterra (BoE), no dia seguinte. Os BCs da Suécia e da Noruega também definem juros nesta semana.

Também estão previstos balanços trimestrais de gigantes europeus como Anheuser-Busch InBev (AB InBev), Telecom Italia e Commerzbank.

Desdobramentos da política comercial de Trump também seguem no radar. Na sexta-feira (02), aceno da China de que está disposta a iniciar negociações tarifárias com os EUA ajudou a impulsionar os mercados europeus.

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt subia 0,47%, a de Milão avançava 0,13%, a de Madri tinha ganho de 0,57% e a de Lisboa, de 0,28%. Exceção, a de Paris caía 0,53%.

