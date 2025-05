BB Seguridade tem lucro de R$2 bi no 1º trimestre

SÃO PAULO (Reuters) - A BB Seguridade teve lucro líquido de R$2 bilhões no primeiro trimestre, praticamente estável ante o desempenho de um ano antes e dentro do esperado pelo mercado, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira pelo braço de seguros e previdência do Banco do Brasil.

Em termos ajustados, a companhia teve lucro líquido de R$1,99 bilhão entre janeiro e março, expansão de 8,3% sobre o resultado de um ano antes.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de R$2,1 bilhões para a companhia no período.

A BB Seguridade afirmou que o crescimento no resultado ajustado ocorreu, entre outros fatores, por queda de sinistralidade na Brasilseg e pelos resultados financeiros da BB Corretora e da Brasilprev, em meio ao ciclo de alta dos juros.

Como um todo, o resultado financeiro da BB Seguridade atingiu R$319,9 milhões, líquido de impostos, no primeiro trimestre 38% superior ao reportado no mesmo período de 2024. Segundo a empresa, a alta da taxa de juros ajudou no desempenho, incluindo redução de resultado negativo de marcação a mercado.

A empresa afirmou que o resultado operacional não decorrente de juros cresceu 4,2% no período, ficando dentro do intervalo de expansão de 3% a 8% previsto para o ano.

Mas os prêmios emitidos pela Brasilseg recuaram 5,9%, ficando bem longe da expectativa de crescimento de 2% a 7% em 2025. Segundo a empresa, a Brasilseg foi impactada por "desempenho abaixo do previsto nos produtos vinculados ao crédito, em especial os seguros agrícola e prestamista".

O desempenho de reservas de previdência da Brasilprev (+8,7%) também ficou aquém das estimativas para o ano, de expansão entre 12% e 16%. Neste caso, a BBSeguridade afirmou que o "desvio" ante a previsão já era esperado, "em razão do próprio comportamento da taxa de retorno projetada durante o ano, que prevê uma aceleração ao longo dos próximos meses".

(Por Alberto Alerigi Jr.)