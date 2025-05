"Autocuidado não pode ser luxo": Flávia Alessandra mostra rotina saudável

Em meio a rotinas agitadas e agendas cada vez mais cheias, manter hábitos saudáveis parece desafiador -mas Flávia Alessandra está aqui para mostrar que é possível, sim.

Aos 50 anos, a atriz e nova apresentadora do programa Conexão VivaBem, que estreia no dia 6 de maio, no Canal UOL na TV e no YouTube de VivaBem, aposta nas pequenas escolhas do dia a dias que, somadas, fazem diferença.

Equilíbrio e constância nesses hábitos simples sempre guiaram sua relação com a saúde e o bem-estar e têm sido fundamentais para melhorar a qualidade de vida, conta ela.

Autocuidado não pode ser luxo. Com pequenas mudanças, é possível transformar a rotina e se priorizar. E isso é fundamental, principalmente para as mulheres, que muitas vezes se colocam em último lugar. O Conexão VivaBem é uma forma de empoderar, de lembrar que autocuidado é também uma construção de autoestima e de saúde integral. Flávia Alessandra, apresentadora do Conexão VivaBem, do Canal UOL

Flávia Alessandra, nova apresentadora do Conexão VivaBem, conta quais são suas táticas para cuidar do corpo e da saúde e ter bem-estar Imagem: Vitor Reis

Em conversa com VivaBem, Flávia Alessandra afirmou que, mesmo sem estar todos os dias em casa, busca manter uma alimentação balanceada, que dê energia e prazer, diversifica as atividades físicas (musculação, yoga, dança e caminhadas ao ar livre), dá atenção à higiene do sono e aos rituais de autocuidado, como skincare, banhos com óleos essenciais, práticas de respiração e chás calmantes e valoriza o tempo em família.

A seguir, ela conta suas táticas para cuidar do corpo e da saúde e ter bem-estar.

Hidratação constante. "Ando sempre com minha garrafinha de água." Segundo ela, parece algo simples, mas faz toda a diferença.

Sono de qualidade. Flávia aposta em rituais relaxantes e chás calmantes que ajudem a desacelerar e evita telas antes de dormir.

Atividade física variada. Na hora de malhar, a atriz e apresentadora combina cardio com exercícios de força para ganhar condicionamento físico e disposição ao longo do dia. Ela também alterna a musculação com ioga, dança e exercícios ao ar livre. "Assim mantenho o corpo ativo de um jeito prazeroso", conta ela.

Rituais de autocuidado. "Gosto de banhos com ervas e sais, skincare, leitura pela manhã, chá à noite... São pequenos gestos que me reconectam." Para Flávia, além de cuidar da saúde física, é importante dividir um tempo consigo mesma e prestar atenção na saúde mental.

Combate ao estresse e equilíbrio emocional. No dia a dia, Flávia lida de forma consciente com o estresse e valoriza pequenos atos que ajudam a amenizá-lo. "Medito, respiro com consciência e valorizo minha rede de apoio." Para ela, a família e os amigos são pilares essenciais para manter a saúde mental.

Como assistir

Conexão VivaBem vai ao ar toda terça-feira, às 21h30, no Canal UOL na TV. O programa também é transmitido no YouTube de VivaBem.

O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.