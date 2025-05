Ataques mútuos entre Rússia e Ucrânia deixam ao menos seis mortos

Bombardeios russos no leste da Ucrânia deixaram ao menos três mortos nesta segunda-feira (5), informaram as autoridades de Kiev, e outras três pessoas perderam a vida em ataques com drones ucranianos na região administrativa russa de Kursk, segundo o governador regional.

O Ministério do Interior ucraniano indicou no Telegram que a Rússia bombardeou "desde a manhã" localidades fronteiriças do oblast (região administrativa) de Sumy, no nordeste do país.

"Duas pessoas foram abatidas e três, feridas, incluindo uma criança", afirmou o ministério, que acrescentou na mensagem fotos de edifícios residenciais danificados.

Além disso, o Exército russo também bombardeou as localidades vizinhas de Vorozhba e Bilopillia, segundo a mesma fonte.

Por sua vez, o governador do oblast oriental de Donetsk, Vadym Filashkin, indicou que uma pessoa morreu no bombardeio contra a localidade de Novoekonomichne, perto do front.

As autoridades russas também anunciaram mortes em seu território por ataques de Kiev.

Segundo indicou no Telegram o governador interino, Alexander Khinshtein, dois funcionários de uma empresa agrícola morreram nesta segunda-feira cedo, quando um drone ucraniano atacou um veículo perto do vilarejo de Shchegolyok, no oblast de Kursk, fronteiriço com a Ucrânia.

Além disso, um homem de 53 anos morreu em um ataque parecido a "um veículo civil" na localidade de Zvannoye, informou a mesma fonte.

Em agosto de 2024, as forças ucranianas atacaram de surpresa o oblast de Kursk em resposta à invasão lançada por Moscou em fevereiro de 2022, e se apoderaram de aproximadamente 1.400 km².

Contudo, após meses de combate, a Rússia afirmou no final de abril que controlava toda a região. Não obstante, o presidente ucraniano Volodimir Zelensky assegura que suas tropas continuam operando na região.

bur/bds/mm/cls/jvb/dga/rpr/mvv

© Agence France-Presse