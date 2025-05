Apostas para novo papa atualizadas: quem lidera bets antes do conclave

Do UOL, em São Paulo*

O Polymarket, uma das principais plataformas de apostas online do mundo, aponta que Pietro Parolin é o cardeal que tem mais chances de se tornar o próximo papa.

Quem lidera as apostas do conclave?

Às 18h30 desta segunda-feira (5), o Polymarket apontava 29% de chance de Pietro Parolin ser o próximo papa. Confira os principais nomes apontados pela plataforma:

Pietro Parolin : 29% Luis Antonio Tagle : 18% Matteo Zuppi : 11% Peter Turkson: 9% Pierbattista Pizzaballa : 8%

Quem é Pietro Parolin?

Cardeal Pietro Parolin observa durante a missa da Quarta-feira de Cinzas, em Roma, Itália. Imagem: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Parolin é italiano e tem 70 anos. Ele é visto como um candidato de compromisso entre os progressistas e conservadores.

Ordenado em 1980, ele entrou para o serviço diplomático do Vaticano em 1983. O cardeal atuou como secretário de Estado do papa Francisco desde o começo do papado de Jorge Bergoglio, em 2013.

Pietro é considerado "vice-papa" devido ao seu cargo na Igreja. Os secretários de Estado são semelhantes a um primeiro-ministro, ocupando o segundo lugar na hierarquia do Vaticano, atrás apenas do pontífice.

O cardeal também atuou no governo do papa Bento 16. Ele foi vice-ministro das Relações Exteriores e em 2009 foi nomeado embaixador do Vaticano na Venezuela.

Parolin foi o principal arquiteto da reaproximação do Vaticano com a China e o Vietnã. Os conservadores o atacaram por causa de um acordo sobre a nomeação de bispos na China comunista. Ele defendeu o acordo dizendo que, embora não fosse perfeito, evitou um cisma e proporcionou alguma forma de comunicação com o governo de Pequim.

O italiano nunca se envolveu diretamente nas chamadas guerras culturais da Igreja sobre temas como aborto e direitos dos homossexuais. Porém, em uma ocasião ele condenou a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, rotulando como "uma derrota para a humanidade".

Quando começa o conclave?

O conclave será iniciado no dia 7 de maio. A data foi decidida durante a quinta Congregação Geral, uma reunião a portas fechadas entre os cardeais —a primeira desde o funeral do papa Francisco.

Não há um período definido para o conclave. Os dois anteriores, realizados em 2005 e 2013, duraram apenas dois dias. No conclave mais longo da história recente, em 1922, a decisão final demorou 5 dias.

Imagem: Arte/UOL

(Com informações de Reuters)