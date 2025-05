46,7% dos brasileiros pretendem comprar presentes no Dia das Mães, diz pesquisa da ACSP

A pesquisa nacional de intenção de compras para o Dia das Mães, realizada pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e pela PiniOn, revelou que 46,7% dos brasileiros pretendem comprar presentes para a data. Em relação ao ano passado, houve um pequeno aumento tanto nos que pretendem comprar quanto nos que não irão comprar. Por outro lado, a proporção de indecisos diminuiu, com 32% afirmando que não comprarão presentes e 21,3% ainda indecisos.

Entre os que planejam presentear suas mães, 39,7% disseram que irão gastar mais do que em 2024, enquanto 34,2% indicaram que gastarão menos. O estudo também mostrou que, em relação ao ano passado, houve um aumento leve nas duas proporções. Quando questionados sobre o valor a ser gasto, a maioria (77,6%) dos entrevistados afirmou que pretende gastar entre R$ 50,00 e R$ 600,00.

A pesquisa também revelou que a maior parte das compras será realizada em pequenos estabelecimentos (43,7%), com uma preferência expressiva por compras presenciais em lojas físicas (60,8%). Por outro lado, 69,4% dos entrevistados manifestaram que não utilizarão a antecipação do 13º salário para financiar as compras de presentes para o Dia das Mães.

O levantamento identificou as principais categorias de presentes entre os consumidores. O vestuário continua sendo a principal escolha, com 52,9% dos entrevistados mencionando essa categoria. No entanto os índices de intenção de compra caíram significativamente desde antes da pandemia, quando a categoria representava 80%. Além disso, 58,2% dos entrevistados pretendem comprar produtos de beleza, joias e bijuterias.

As categorias de móveis, eletrodomésticos e produtos digitais apresentaram uma queda em relação ao ano passado, somando 38,4% das intenções de compra, abaixo dos 45,1% registrados em 2024. Essa redução pode ser atribuída ao aumento das taxas de juros, que impactam diretamente o poder de compra dos consumidores.

Chocolates e flores continuam sendo opções de presente, com 15,5% das preferências para chocolates isoladamente, e 27,5% quando somados aos itens de flores.

Em relação às formas de pagamento, o levantamento mostrou uma redução na disposição para realizar compras parceladas, quando comparado a 2024. A maioria dos entrevistados (69,4%) prefere utilizar dinheiro em espécie ou cartão de débito para as compras. Embora o Pix tenha se tornado uma alternativa crescente, o pagamento à vista segue sendo a opção preferida.

A diminuição no uso de parcelamentos pode estar relacionada ao aumento significativo das taxas de juros e ao elevado endividamento das famílias, o que limita o acesso ao crédito.