3G Capital faz acordo de US$9,4 bi para comprar norte-americana Skechers

Por Savyata Mishra e Abigail Summerville

(Reuters) - A empresa de calçados Skechers e o grupo de investimentos 3G Capital anunciaram nesta segunda-feira acordo de aquisição avaliado em US$9,42 bilhões, na maior transação do setor de calçados global até o momento e que fará a companhia norte-americana fechar seu capital após 26 anos de listagem em bolsa de valores.

A 3G Capital, controlada pelo bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann, ofereceu US$63 por ação em dinheiro, informou a companhia de calçados. Isso representa um prêmio de 28% em relação ao fechamento da ação na sexta-feira, de acordo com cálculos da Reuters.

As ações da Skechers saltaram 25%, para US$61,86, com a notícia, recuperando algum terreno depois de caírem quase 30% este ano, quando a empresa retirou sua previsão de resultados anuais em abril e alertou sobre as consequências da tarifa de importação de 145% do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos chineses.

A China é responsável pela maior parte das importações para os negócios da marca nos EUA.

Tom Nikic, analista da Needham, disse que as negociações do acordo podem ter sido aceleradas pelo ambiente macro volátil -- marcado pelas tarifas, enfraquecimento da confiança do consumidor e relações conturbadas entre EUA e China -- e a empresa pode ter desejado enfrentar esses desafios sem estar sob a análise de Wall Street.

Skechers, Nike e Adidas America estão entre as empresas que pediram a Trump que isentasse os calçados de tarifas recíprocas.

Fundada em 1992, a Skechers, sediada na Califórnia, começou como uma marca voltada para o estilo de rua masculino com o lançamento de seu popular sapato "Chrome Dome", mas passou a ser conhecida por seus tênis que priorizam o conforto.

A empresa tem resistido à forte concorrência de marcas tradicionais, como a Nike, e de novos entrantes, como a Hoka, graças, em parte, à sua agressiva expansão global e ao foco no valor. O preço de seus tênis varia entre US$75 e US$150 em seu site, e a empresa tem cerca de 5.000 lojas em mais de 120 países.

O negócio também marca a segunda transação em que uma marca norte-americana de calçados recebe investimento de grupos com executivos brasileiros. Em 2021, a brasileira Alpargatas anunciou a aquisição de 49,99% da norte-americana Rothy's por cerca de US$475 milhões.

Uma subsidiária da 3G Capital, a 3G Radar, assinou um memorando de entendimento para uma parceria com a Grendene em 2021 voltada à distribuição e comercialização de produtos da fabricante brasileira de calçados em mercados internacionais.