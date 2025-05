Trump diz que não removerá presidente do Fed, Jerome Powell, e diz que partes boas da economia são obra dele

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que não removerá Jerome Powell da presidência do Federal Reserve antes do fim de seu mandato em maio de 2026, descrevendo o banqueiro central como "um completo inflexível" e repetindo pedidos para que o Fed reduza as taxas de juros.

Trump insistiu que suas medidas para derrubar o sistema de comércio global com tarifas mais altas acabariam tornando os americanos ricos e insistiu que a contração da economia dos EUA no primeiro trimestre foi resultado das políticas do ex-presidente Joe Biden.

Em uma entrevista ao programa “Meet the Press with Kristen Welker” da NBC News, que foi ao ar neste domingo, Trump disse que esperava que o Fed reduzisse as taxas de juros em algum momento.

"Bem, ele deveria abaixá-los. E em algum momento, ele vai. Ele prefere não fazer isso porque não é meu fã. Sabe, ele simplesmente não gosta de mim porque eu acho que ele é um completo cabeça-dura", disse ele na entrevista, gravada na Flórida na sexta-feira.

Questionado se removeria Powell antes do fim de seu mandato como presidente, em 2026, Trump emitiu sua negação mais categórica, dizendo: "Não, não, não. Isso foi um absurdo total – por que eu faria isso? Posso substituir essa pessoa em um curto espaço de tempo."

As ações de Wall Street caíram acentuadamente no mês passado, depois que Trump redobrou seus ataques a Powell, ampliando as preocupações sobre a autonomia do banco central dos EUA e abalando os mercados. Após a queda, Trump recuou um pouco.

Os comentários veiculados no domingo foram a indicação mais clara até agora de que o presidente manteria Powell no cargo, o que pode tranquilizar os mercados profundamente perturbados pelas ações de Trump para derrubar o sistema comercial global com um tsunami de tarifas.

Em 2 de abril, Trump impôs uma tarifa de 10% à maioria dos países, juntamente com tarifas mais altas para muitos parceiros comerciais, que foram suspensas por 90 dias. Ele também impôs tarifas de 25% sobre automóveis, aço e alumínio, tarifas de 25% sobre Canadá e México e tarifas de 145% sobre a China.

SINAIS MISTOS SOBRE A ECONOMIA

Trump continuou a enviar mensagens confusas sobre a economia, descartando preocupações sobre um declínio no PIB no primeiro trimestre e argumentando que seu antecessor era o culpado por qualquer fraqueza econômica, mas que ele merecia crédito por quaisquer sinais de força.

As mudanças drásticas de Trump em relação às tarifas desencadearam as semanas mais voláteis em Wall Street desde o início da pandemia de COVID, cinco anos atrás.

Questionado sobre quando a economia seria de sua exclusiva responsabilidade, Trump respondeu: "Em parte, agora é. E é isso mesmo que eu quero dizer. Acho que o lado bom é a economia de Trump e o lado ruim é a economia de Biden, porque ele fez um trabalho terrível."

Ele disse que seu governo deveria receber crédito por reduzir os custos de energia e gasolina e começar a reverter o déficit comercial dos EUA.

Ele minimizou as preocupações de que as tarifas sobre a China aumentariam os preços ao consumidor, dizendo que os americanos simplesmente não precisavam de grandes quantidades de produtos baratos, como bonecas e lápis.

"Só estou dizendo que eles não precisam ter 30 bonecas", disse Trump. "Eles podem ter três. Eles não precisam ter 250 lápis. Eles podem ter cinco."

O governo Trump está negociando com mais de 15 países acordos comerciais que possam evitar tarifas mais altas, e autoridades dizem que o primeiro acordo pode ser anunciado em breve.

Durante a entrevista à NBC News, Trump se recusou a descartar a possibilidade de tornar algumas das tarifas permanentes.

"Não, eu não faria isso porque, se alguém achasse que eles seriam descartados, por que construiriam nos Estados Unidos?", disse ele, promovendo trilhões de dólares em investimentos anunciados por empresas nacionais e estrangeiras.

Trump reconheceu que foi "muito duro com a China", essencialmente cortando o comércio entre as duas maiores economias do mundo, mas disse que Pequim agora queria chegar a um acordo.

"Paramos de repente", disse ele. "Isso significa que não estamos perdendo um trilhão de dólares... porque não estamos fazendo negócios com eles agora. E eles querem fechar um acordo. Eles querem muito fechar um acordo. Vamos ver como isso vai acabar, mas tem que ser um acordo justo."

