Tênis da Adidas que promete conforto na corrida está com 43% de desconto

O Guia de Compras UOL encontrou o tênis Adidas Responser Runner com desconto de até 43%, custando a partir de R$ 169,99.

O modelo, segundo a marca, oferece conforto e bom amortecimento para quem quer manter o ritmo na corrida, seja na esteira ou na rua. Conheça a seguir as características do produto, o que diz quem usou e os pontos de atenção.

O que diz a Adidas sobre o tênis?

Desenvolvido com cabedal em malha respirável

Com material sintético para proporcionar leveza e ajuste para os pés

Entressola em EVA de ponta a ponta para mais conforto e amortecimento

Pisada neutra com tecnologia Adibouncy, que promete passadas suaves e responsivas

Tem solado de borracha aderente que mantém o ritmo da corrida constante

Possui pelo menos 20% de materiais reciclados

Indicado para corridas e uso no dia a dia.

O que diz quem comprou?

O tênis da Adidas tem mais de mil avaliações na Netshoes, com nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). De acordo com alguns consumidores, os pontos positivos do tênis são a qualidade, conforto e bom custo-benefício.

Ótima qualidade e muito confortável. Comprei na numeração que eu uso e caiu super bem, não ficou apertado. Inclusive, já comprei outro para o meu irmão. Ana Vitória de Moura

Dei de presente a minha esposa e ela amou o tênis. Ótimo para academia e corrida. Josimar

Muito lindo, confortável e com ótimo custo-benefício. Amei. Comprarei mais, com certeza. Elaine

Tênis super bom e bem lindo, custo-benefício está ótimo pela qualidade. Thaissa Gabriela

Pontos de atenção

Há também consumidores que reclamam do tamanho e que o tênis deixa a desejar no quesito do conforto. Confira os comentários avaliativos:

Extremamente solado e duro. Com 30 minutos, o calcanhar já começa a doer. Ângela

Tênis super duro, e não parece ser Adidas legítimo. Esperava um tênis macio e confortável, mas é totalmente duro. Ana Paula

Comprei esse produto na minha numeração, mas veio muito grande. Luiz

Tênis veio grande, eu pedi o número 40, mas veio grande. Gelson

