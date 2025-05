Sporting vence nos acréscimos e mantêm disputa acirrada com Benfica pelo título do Português

Emoção máxima faltando duas rodadas para o fim do campeonato português. Sporting (1º) e Benfica (2º), as duas equipes da capital, venceram seus jogos na 32ª rodada e prometem um final de temporada emocionante.

Empatados em 78 pontos, os dois clubes de Lisboa vão se enfrentar no próximo sábado num clássico no Estádio da Luz, do Benfica, que será praticamente uma 'final' valendo o título.

O Sporting, atual campeão, se salvou neste domingo (4) de uma situação crítica ao vencer em casa o Gil Vicente por 2 a 1 nos últimos instantes.

O atacante Félix Correia abriu o placar para os visitantes aos 26 minutos convertendo um pênalti.

O lateral uruguaio Maxi Araújo empatou já na reta final (81') e o zagueiro Eduardo Quaresma marcou o gol da vitória de virada nos acréscimos (90'+3) para o delírio da torcida local, que segue sonhando com o bicampeonato.

No sábado, o Benfica havia aumentado a pressão sobre o Sporting ao vencer pelo mesmo placar na visita ao Estoril.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Português (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Porto - Moreirense 3 - 1

- Sábado:

Nacional - Vitoria de Guimarães 1 - 2

Farense - FC Famalicão 2 - 1

Braga - Santa Clara 1 - 1

Estoril - Benfica 1 - 2

- Domingo:

Arouca - Casa Pia 0 - 0

Sporting - Gil Vicente 2 - 1

- Segunda-feira:

(14h00) Rio Ave - Estrela da Amadora

(16h15) AVS - Boavista

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Sporting 78 32 24 6 2 85 26 59

2. Benfica 78 32 25 3 4 82 26 56

3. Porto 65 32 20 5 7 60 29 31

4. Braga 65 32 19 8 5 53 27 26

5. Vitoria de Guimarães 54 32 14 12 6 46 33 13

6. Santa Clara 51 32 15 6 11 32 30 2

7. FC Famalicão 44 32 11 11 10 41 36 5

8. Casa Pia 42 32 11 9 12 36 41 -5

9. Estoril 42 32 11 9 12 42 51 -9

10. Moreirense 36 32 9 9 14 37 48 -11

11. Arouca 34 32 8 10 14 30 47 -17

12. Rio Ave 33 31 8 9 14 33 51 -18

13. Nacional 33 32 9 6 17 29 44 -15

14. Gil Vicente 32 32 8 8 16 32 45 -13

15. Estrela da Amadora 29 31 7 8 16 24 43 -19

16. AVS 24 31 4 12 15 23 55 -32

17. Farense 24 32 5 9 18 22 43 -21

18. Boavista 21 31 5 6 20 20 52 -32

