Romênia repete eleição presidencial com extrema direita como favorita

Cinco meses após a anulação incomum do primeiro turno das eleições presidenciais, os romenos voltam às urnas neste domingo (4) em uma eleição na qual a extrema direita é a favorita.

A raiva e a decepção pesam muito neste país do Leste Europeu de 19 milhões de habitantes e membro da Otan, cujas eleições de novembro foram anuladas devido a suspeitas de interferência russa.

Calin Georgescu, que liderou no primeiro turno do pleito anulado, foi excluído da corrida presidencial. O novo favorito é outro candidato de extrema direita, George Simion.

As urnas foram abertas às 07h00 (01h00 em Brasília) e serão fechadas às 21h00 horas (15h00). As pesquisas de boca de urna serão publicadas logo em seguida.

"É hora de recuperar nosso país", declarou Georgescu após votar em Mogosoaia, perto de Bucareste, ao lado de Simion.

"Calin, nós amamos você", "Georgescu presidente", entoava uma pequena multidão no local.

Onze candidatos estão disputando a presidência no primeiro turno. O cargo é cerimonial, mas influente na política externa.

- Resultado incerto -

Simion lidera o partido nacionalista AUR e é favorito nas pesquisas. Ele disse que quer transformar o "roubo" eleitoral de novembro em uma vitória.

O candidato de 38 anos, que promete colocar a Romênia em primeiro lugar, pretende ganhar pelo menos parte dos votos de Georgescu.

"Estamos aqui com apenas uma missão: restaurar a democracia (...) e fazer justiça para a Romênia", disse Simion, que afirmou ser "mais moderado" do que Georgescu.

Ele denunciou a Rússia, mas se opõe ao envio de ajuda militar à Ucrânia, com a qual compartilha uma fronteira, e quer reduzir a ajuda aos refugiados ucranianos.

Apoiador de Donald Trump, aparece frequentemente usando um boné com o famoso slogan do presidente dos Estados Unidos, "Make America Great Again".

Stela Ivan, de 67 anos, espera "de todo o coração" que um presidente de extrema direita traga mudanças para a Romênia, após décadas de dominação pelos mesmos partidos desde o fim do comunismo.

Além de Simion, três outros candidatos parecem ter chances de chegar ao segundo turno em 18 de maio.

Crin Antonescu, apoiado pelo governo de coalizão pró-europeu, oferece estabilidade, enquanto o prefeito de Bucareste, Nicusor Dan, promete combater a elite política "corrupta" e "arrogante".

Em quarto lugar está o ex-primeiro-ministro social-democrata Victo/ddr Ponta, com uma campanha inspirada em Trump.

"A disputa está muito acirrada", disse à AFP Remus Stefureac, diretor da empresa de pesquisas INSCOP Research, acrescentando que "qualquer um dos quatro pode ganhar a presidência" em meio a uma campanha acirrada na Internet e ao alto número de eleitores indecisos.

A votação será observada de perto após a anulação surpresa do primeiro turno no ano passado.

Milhares de pessoas protestaram nos últimos meses para denunciar um "golpe de Estado".

