Prefeito supostamente ligado a narcotráfico é preso no México

O prefeito do município de Teuchitlán foi preso por sua provável conexão com uma fazenda onde funcionava um centro de treinamento do narcotráfico no estado mexicano de Jalisco, no oeste do país, informaram as autoridades no sábado (3).

José Murguía Santiago foi capturado como parte das investigações da Procuradoria-geral sobre a provável omissão ou cumplicidade das autoridades com o local, disse à AFP uma fonte federal que pediu para não ser identificada.

Murguía Santiago, do partido de oposição Movimiento Ciudadano, também foi preso no final da tarde de sábado, de acordo com o registro de detenções do governo federal.

A fazenda, localizada em Teuchitlán, era usada pelo poderoso cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de recrutamento forçado de pistoleiros, segundo as investigações iniciais.

O coletivo "Guerreros buscadores", formado por parentes de pessoas desaparecidas, denunciou em março que este local era um "campo de extermínio", mas o gabinete do procurador-geral descartou que execuções sistemáticas tenham sido realizadas ali.

Outras 15 pessoas foram presas no caso, incluindo um chefe de polícia de um município vizinho e dois de seus agentes.

O CJNG é um dos grupos criminosos mais poderosos do país e foi classificado como "terrorista" pelos Estados Unidos.

