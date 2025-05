Não bastassem as reclamações dos preços dos carros novos, tem sido cada vez mais comum reclamar dos valores dos veículos usados. Mas se no primeiro caso temos argumentos para encontrar culpados, como margem de lucro do fabricante e impostos, no segundo caso fica mais complicado encontrar um culpado.

Fato é que sempre que cito algum carro usado, seja em vídeo de avaliação ou até mesmo nas sugestões de compra que faço nessas colunas semanais, reparo que muitos reclamam dos preços.

Afinal de contas, por que será que os carros usados são tão caros no Brasil? Esse é o tema do vídeo dessa semana.