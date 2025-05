Polícia Civil afirma ter frustrado ataque a bomba em show de Lady Gaga no Rio

As autoridades brasileiras informaram neste domingo (4) que impediram um ataque a bomba durante o megashow da cantora americana Lady Gaga no sábado, no Rio de Janeiro, e prenderam dois suspeitos envolvidos no atentado frustrado.

Estimativas mostram que dois milhões de pessoas foram à praia de Copacabana para curtir o show da diva americana, sob um impressionante dispositivo de segurança.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro disse em uma nota que, em conjunto com o Ministério da Justiça, "impediu um ataque a bomba que ocorreria no show da Lady Gaga, em Copacabana".

Também explicou que o ataque foi orquestrado por um grupo que "disseminava discurso de ódio", a radicalização de adolescentes e a autolesão em plataformas digitais como mecanismos de pertencimento social.

Por esse caso foi preso no Rio Grande do Sul o "líder do grupo" e "responsável pelo plano", encontrado com porte ilegal de arma de fogo. Um adolescente também está sob custódia no Rio de Janeiro por esse caso.

Na operação, batizada de "Fake Monster", a polícia também realizou 15 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e estados como São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.

"Os envolvidos recrutavam participantes para promover ataques integrados como de uso de explosivos improvisados e coquetéis molotov", segundo a nota policial.

Os agressores idealizaram o plano "como um 'desafio coletivo' com o objetivo de obter notoriedade nas redes sociais", apontaram.

Particularmente, estava dirigido contra crianças, adolescentes e a comunidade LGBTQIA+, um grupo que estava representado entre os milhares de fãs de Lady Gaga no Rio.

- Dispositivo de segurança -

A cantora americana não comentou sobre o ataque frustrado, mas seus fãs, carinhosamente conhecidos como "little monsters" (monstrinhos), foram às redes sociais para expressar seu alívio com a resposta da polícia.

"GRAÇAS A DEUS. Isso teria chocado mais de dois milhões de pessoas", disse a conta LadyGagaFansTogether no Instagram.

Outro fã respondeu: "Estou literalmente doente de medo pela segurança dela (Lady Gaga) em todos os momentos".

Os policiais disseram que agiram discretamente e que o show, sob um impressionante esquema de segurança de mais de 5.000 policiais, drones e câmeras de reconhecimento facial, transcorreu sem problemas.

Lady Gaga deu início à noite empoleirada a mais de dois metros acima do palco em um vestido escarlate, cantando seu sucesso de 2011 "Bloody Mary" para uma multidão delirante.

A diva do pop americano, que não se apresentava no Brasil desde a turnê de 2012, seguiu com "Abracadabra", uma das faixas mais famosas de seu último álbum, "Mayhem", lançado em março.

No meio da música, Gaga tirou o vestido vermelho para revelar outra parte por baixo com as cores da bandeira brasileira.

