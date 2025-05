Polícia do Rio diz ter impedido ataque a bomba no show da Lady Gaga

A Polícia Civil do Rio informou hoje que impediu um ataque a bomba no show da Lady Gaga, em Copacabana, na noite de ontem. Cerca de 2,1 milhões de pessoas estavam no local.

O que aconteceu

Grupo queria fazer ataque com explosivos improvisados e coquetéis molotov, diz a polícia. Segundo a investigação, eles estavam recrutando participantes, inclusive adolescentes, em plataformas digitais.

Plano era tratado como um "desafio coletivo" para atingir crianças, adolescentes e o público LGBTQIA+. A polícia diz que o grupo queria ganhar notoriedade nas redes sociais. Na plataforma, os líderes do grupo disseminavam discurso de ódio e incentivavam a automutilação e crimes como pedofilia como forma de pertencimento, apontam as investigações.

Uma pessoa foi presa e um adolescente apreendido na Operação Fake Monster. O homem, apontado como líder do grupo, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no Rio Grande do Sul e o adolescente, que mora no Rio, armazenava pornografia infantil.

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão contra nove alvos. Foram apreendidos dispositivos eletrônicos e outros materiais, que serão analisados pela polícia. A operação aconteceu nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias e Macaé, no Rio; Cotia, São Vicente e Vargem Grande Paulista, em São Paulo; São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul; e Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso.

Alerta do plano criminoso partiu da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil. A operação foi feita em conjunto com o Ministério da Justiça e polícias locais.