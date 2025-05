Pastor de 15 anos diz ter sido agredido durante culto em Camboriú (SC)

Um pastor de 15 anos afirmou que foi agredido por seguranças após participar de um culto em Camboriú (SC) na sexta (2). Procurados, os organizadores do evento negaram a agressão e informaram que o jovem foi impedido de ter acesso ao palco.

O que aconteceu

Pastor mirim se tornou sensação na internet. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, ele aparece de terno e gravata em cultos nos quais faz pregações. O UOL optou por preservar nome e imagem do jovem, por se tratar de pessoa com menos de 18 anos.

"Fui arrastado, tirado à força pelos seguranças", disse o pastor. "Pegaram no meu braço, me agrediram dentro ali do ginásio", afirma ele em vídeo divulgado nas redes sociais. "Me tiraram a todo custo, não estão querendo me deixar mais entrar. Começaram a empurrar pessoas que estavam querendo foto comigo", comenta.

Situação aconteceu durante o 40º Congresso Internacional de Missões. Organizado pelo grupo Gideões Missionários da Última Hora, o evento em Camboriú não contava com o pastor de 15 anos em sua programação oficial. A grande atração do encontro neste fim de semana era o pastor e deputado federal Marco Feliciano (PL-SP).

"A informação de que houve agressão não procede", afirmou advogado do grupo. Segundo Alexandre Márcio de Souza, o jovem tentou por duas vezes acessar o palco onde estavam os celebrantes sem a credencial necessária, mas foi impedido pela segurança.

"De volta à plateia, ele gerou tumulto ao receber pedidos de foto, foi convidado a se retirar do local e achou por bem sair", diz o advogado. Souza afirma ainda que pastor participou de novo culto no mesmo local no sábado (4).