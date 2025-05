Partidos se unem por dinheiro do fundo eleitoral: 'Estão de olho em 2026'

O anúncio da federação formada por União Brasil e PP, a provável fusão do PSDB com o Podemos e a busca do MDB por um parceiro para federação são movimentos desses partidos para manterem o acesso ao fundo eleitoral, na opinião de especialistas consultados pelo UOL.

O que aconteceu

"Os partidos já estão de olho em 2026". De acordo com Cristiano Noronha, vice-presidente da consultoria Arko Advice, as fusões entre as legendas e a formação de federações visam a eleição de bancadas grandes o suficiente para driblar a cláusula de barreira e manter o acesso das siglas ao fundo eleitoral.

Cláusula de barreira cria condições para acesso de partidos a fundo eleitoral. As legendas precisam eleger em 9 estados diferentes, pelo menos, 11 deputados federais ou obter, no mínimo, 2% de votos válidos para manter direito ao dinheiro. Caso contrário, elas podem continuar existindo, mas sem acesso à verba.

Federação de União e Progressistas aumenta poder de barganha dos partidos. Para especialistas, a influência das legendas cresce com o comando unificado. Isso deve se refletir tanto nas negociações para eleição de 2026 quanto na escolha para presidências de comissões, que leva em conta o tamanho das siglas.

O propósito de formar federação é menos a intenção de lançar uma candidatura nacional do que articular essas elites locais para que elas possam ter mais acesso a recursos do Fundo Partidário Eleitoral e aumentar o poder de barganha por emendas, porque a capacidade de obstrução dessa federação vai ser maior Mayra Goulart, cientista política da UFRJ

Apesar de vantagens, também há desafios. "Esses partidos são formados por grupos que não são necessariamente convergentes", afirma Mayra. Para ela, essas divergências precisarão ser resolvidas. Já o cientista político Fernando Limongi crê que a nova federação fará contraponto ao PSD, partido de centro que ganhou força após 2024.

No caso de União e Progressistas, o problema é falta de lideranças capazes de sair a presidente. Eles vão ter que se associar a uma das duas candidaturas fortes, a do Lula ou a do Bolsonaro/Tarcisio e o PSD está mais forte para fazer esse pêndulo. Dependendo do lado que o PSD escolher, esse partido vai para o outro, ou pelo menos, poderá negociar com uma bancada grande na mão Fernando Limongi, cientista político

Integrar ou desaparecer

Para PSDB e Podemos, fusão é vista como questão de sobrevivência. Noronha lembra que os tucanos perderam muitos quadros para PSD e que, com movimento, podem manter número de parlamentares que garanta acesso ao fundo. Mayra diz que, com a fusão, as chances do Podemos superar a cláusula de barreira também crescem.

A expectativa é que atuais tucanos comandem novo partido. Isso se justificaria pelo papel que lideranças como Aécio Neves e Marconi Perillo devem ter tanto nas urnas quanto na executiva. Legados como o Plano Real também devem pesar, embora possam ser deixados em segundo plano caso isso seja mais interessante.

No caso do PSDB, talvez ele esteja identificando a necessidade de se dissociar do passado, da presidência do Fernando Henrique Cardoso, para conseguir atrair um eleitorado que não tenha uma boa apreciação desse passado do PSDB Mayra Goulart, cientista política da UFRJ

Busca de federação por MDB é "comportamento preventivo", diz Noronha. Na opinião dele, o partido "tem perdido deputados federais e não tem mais tantos governadores como já teve no passado" e se antecipa aos problemas hoje vivenciados pelo PSDB ao cogitar uma união com PSD ou Republicanos.

Movimentações têm "efeito simplificador", afirma Mayra. Ela crê que fusões e novas federações reduzem o número de atores com os quais governos precisam negociar e facilitam ao eleitor identificar as opções disponíveis, ao diminuírem a quantidade de legendas sem carga ideológica e sem projeto para o país.

Quem se prontificou para fazer fusões e federações foram os partidos que tem identidade menos clara para o eleitor. Hoje, é difícil diferenciar o PP do União Brasil Cristiano Noronha, vice-presidente da consultoria Arko Advice

Movimentos partidários marcaram a semana

Presidente do MDB revelou interesse do partido em formar federação com PSD ou Republicanos. Em entrevista concedida na quarta-feira (30), o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) afirmou que estudos para um movimento do tipo estão em fase inicial e que já conversou sobre tema com Marcos Pereira, presidente do Republicanos.

Na terça (29), União Brasil e PP oficializaram uma nova federação. Batizado de União Progressista, o grupo reúne 123 parlamentares e já surge como a maior força do Congresso — desbancando o PL, que somava 91 deputados e senadores. Ex-presidente do União Brasil, Antônio Rueda comanda a federação até dezembro.

Federações formadas exigirão que partidos apoiem mesmo candidato à presidência em 2026. Reconhecido em 2021 pela Justiça Eleitoral, o formato prevê que as legendas permaneçam juntas em todos os níveis por, no mínimo, quatro anos. Em caso de rompimento antes do prazo, ficam proibidas de formar nova aliança.

Também na terça, PSDB iniciou o processo que deve resultar em fusão com Podemos. A oficialização da medida deve ser validada pelos tucanos numa convenção em 5 de junho. "Aqueles que mandaram coroas de flores para as nossas exéquias vão ter que pedir reembolso", disse o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG).

Hoje, tucanos formam uma federação com o Cidadania, que deve deixar de existir. A parceria foi alvo de críticas por integrantes e será desfeita caso a fusão com o Podemos se confirme. Além desse caso, PT, PCdoB e PV formam a federação "Brasil da Esperança" e PSOL e Rede têm uma aliança do mesmo tipo em vigência.