Pai atropela e mata xerife nos EUA um dia após filho ser morto pela polícia

Rodney Hinton Jr, 38 anos, atropelou e assassinou um xerife assistente que fazia patrulha de trânsito. O crime aconteceu um dia depois de seu filho ser morto pela polícia.

O que aconteceu

O policial morto não é o mesmo que atirou no filho de Rodney. O motorista escolheu um alvo aleatório e será acusado de homicídio qualificado pela promotoria, informou a CNN dos Estados Unidos.

O crime aconteceu em Cincinnati, estado do Ohio. O assistente do xerife da cidade foi atropelado na sexta-feira, por volta das 13 horas local, enquanto orientava o trânsito nas imediações de uma universidade que recebia uma formatura.

No dia anterior, policiais atiraram e mataram o filho de Rodney. Tratava-se de um garoto de 18 anos chamado Ryan Hinton. Ele era perseguido por policiais porque dirigia um carro suspeito de ser roubado.

Acusação de homicídio

As autoridades não acreditam em acidente de trânsito. "[Rodney] Acelerou deliberadamente e causou propositalmente a morte de um xerife assistente em serviço", disse o promotor Ryan Nelson, conforme a CNN dos Estados Unidos.

Ele acrescentou que testemunhas endossam esta avaliação. O motorista continuou preso depois da audiência de custódia, que foi realizada ontem pela manhã.

As autoridades lamentaram a morte do assistente do xerife. A vítima não teve a identidade revelada. "O policial estava apenas cumprindo seu trabalho", declarou Teresa Theetge, chefe do Departamento de Polícia de Cincinnati.

O assistente do xerife chegou a ser atendido pelos bombeiros. Ele foi levado para o centro médico da própria universidade, mas não resistiu ao aos ferimentos causados pelo atropelamento.

Todos que estavam no local tiveram a impressão de que ele atropelou o policial deliberadamente, na tentativa de matá-lo Ryan Nelson, promotor

Rodney é cercado por policiais durante audiência de custódia Imagem: Reprodução X

Lacunas na morte de jovem

Ryan Hinton foi morto enquanto fugia da polícia. Ele estaria armado e tentava escapar num carro roubado quando quando foi interceptado por forças de segurança.

De acordo com os homens em ação, o rapaz de 18 anos apontou uma arma na direção deles. A resposta foi atirar primeiro e os disparos resultaram na morte do garoto. A família de mostrou surpresa com Ryan estar envolvido com um crime.

As imagens nas câmeras dos policiais não são conclusivas a respeito de todas as circunstâncias. As gravações ficaram borradas e não é possível comprovar que o jovem de fato empunhou a arma na direção dos agentes que faziam a perseguição.

Os parentes de Ryan assistiram as imagens na manhã de sexta. A sessão de apresentação da gravação terminou às 11 horas e o pai do garoto deixou o local "muito perturbado" de acordo com Michael Wright, advogado da família

O assistente do xerife foi atropelado duas horas depois. O advogado da família declarou que o pai do garoto não tem antecedentes criminais e está ciente da gravidade de sua atitude.