Netanyahu diz que Israel responderá aos "mestres" iranianos dos Houthis após ataque

(Reuters) - O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse no domingo que Israel responderá aos houthis e seus "mestres" iranianos, depois que o grupo apoiado por Teerã lançou um ataque com mísseis contra o principal aeroporto internacional de seu país.

Um míssil disparado pelo grupo rebelde iemenita Houthi caiu perto do Aeroporto Ben Gurion, lançando uma coluna de fumaça no ar e causando pânico entre os passageiros no terminal.

"Os ataques dos Houthis emanam do Irã", escreveu Netanyahu no X. "Israel responderá ao ataque Houthi contra nosso principal aeroporto E, no momento e local que escolhermos, aos seus mestres terroristas iranianos."

(Reportagem de Enas Alashray e Ahmed Tolba)