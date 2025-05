Míssil disparado por houthis do Iêmen cai perto do principal aeroporto de Israel

Por Mustafa Abu Ganeyeh

AEROPORTO BEN GURION, ISRAEL (Reuters) - Um míssil disparado pelos rebeldes Houthi do Iêmen em direção a Israel no domingo caiu perto do Aeroporto Ben Gurion, o principal aeroporto internacional do país, lançando uma coluna de fumaça no ar e causando pânico entre os passageiros no terminal.

Os houthis do Iêmen, alinhados ao Irã, que reivindicaram a responsabilidade pelo ataque com mísseis, intensificaram recentemente os lançamentos de mísseis contra Israel, dizendo que estão agindo em solidariedade aos palestinos em Gaza.

Um comandante sênior da polícia israelense, Yair Hetzroni, mostrou aos repórteres uma cratera causada pelo impacto do míssil, que, segundo autoridades do aeroporto, caiu ao lado de uma estrada perto do estacionamento do Terminal 3.

"Vocês podem ver a cena logo atrás de nós aqui, um buraco que se abriu com um diâmetro de dezenas de metros e também dezenas de metros de profundidade", disse Hetzroni, acrescentando que não houve danos significativos.

Em uma declaração após o ataque, o Ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse: "Quem nos prejudicar será prejudicado sete vezes mais."

O Canal 12 de notícias de Israel disse que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se reuniria com ministros de segurança e autoridades de defesa no domingo para discutir uma resposta.

A maioria dos lançamentos de mísseis do Iêmen foi interceptada pelos sistemas de defesa antimísseis de Israel, com exceção de um ataque que atingiu Tel Aviv no ano passado. Os militares disseram estar investigando o que aconteceu com o lançamento de domingo, que fez com que sirenes fossem ativadas em todo o centro de Israel, incluindo nas proximidades da grande cidade de Tel Aviv.

Um repórter da Reuters no aeroporto, localizado entre Tel Aviv e Jerusalém, ouviu sirenes e viu passageiros reagindo correndo em direção a salas seguras.

Várias pessoas no aeroporto postaram vídeos filmados em smartphones que mostravam uma coluna de fumaça preta claramente visível nas proximidades, atrás de aeronaves estacionadas e prédios do aeroporto. A Reuters não verificou os vídeos.

O serviço de ambulância israelense disse que oito pessoas estavam sendo levadas ao hospital, incluindo um homem em estado leve a moderado com ferimentos nos membros e duas mulheres em estado leve com ferimentos na cabeça.

