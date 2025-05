'Te jogo do andaime': Capela Sistina rendeu ameaça de papa a Michelangelo

Palco do conclave que elege o novo papa, a Capela Sistina abriga uma das artes sacras mais famosas do mundo: pintada pelo italiano Michelangelo, os adornos fazem referência a passagens do Antigo e do Novo Testamento da Bíblia. Apesar de ter se tornado um de suas principais obras, Michelangelo realizou o trabalho contrariado.

Michelangelo não queria pintar a Capela Sistina

Michelangelo relutou em aceitar o projeto, já que nunca havia pintado afrescos antes da Capela Sistina. À época, Michelangelo se considerava um escultor, e não pintor. O teto curvo da capela dificultou ainda mais o trabalho e, ao contrário do imaginário de que o italiano pintou o local deitado, Michelangelo usou andaimes para conseguir pintar a superfície de 40 metros de comprimento e 13 de largura.

O trabalho de Michelangelo na capela foi estudado por Giorgio Vasari, pintor reconhecido também pelas biografias que escreveu sobre artistas italianos. Na obra "The Lives of The Artists" ("As vidas dos artistas", em tradução livre), Vasari conta que Michelangelo estava trabalhando no túmulo de mármore do papa Julio 2 quando foi convocado para pintar a Capela Sistina.

O papa decidiu não terminar seu túmulo por ora e pediu que Michelangelo pintasse a abóbada da capela [Sistina]. Michelangelo, que desejava terminar o túmulo e viu que pintar a abóbada seria uma tarefa enorme e difícil, considerando sua falta de experiência com cores, tentou de todas as maneiras possíveis remover esse fardo de seus ombros, recomendando acima de tudo [o pintor] Rafael para o trabalho. Mas, quanto mais ele se recusava, mais persistente ele tornava o papa

Trecho do livro "The Lives of The Artists"

Para alcançar o teto, Michelangelo precisava ficar com o pescoço esticado e os braços estendidos. A posição, segundo Vasari, prejudicava a visão de Michelangelo, que "não conseguia mais ler ou olhar desenhos se sua cabeça não estivesse inclinada para trás". A postura adotava pelo pintor durante os quatro anos de obra prejudicaram também sua coluna e causaram dores no pescoço e nas pernas.

Quando cerca de um terço da capela estava pronto, o local foi tomado por mofo. Michelangelo ficou "desesperado", segundo Vasari, e tentou interromper o projeto. O papa Julio 2, no entanto, não aceitou o pedido do pintor e o fez continuar desenvolvendo os afrescos. Conforme os registros de Vasari, a pressa do papa para a finalização da pintura também incomodava Michelangelo, que realizou o trabalho sozinho.

"O papa ameaçou que, se Michelangelo não terminasse rapidamente [os afrescos], ele o jogaria do andaime", escreveu Vasari.

Enquanto estava pintando a Capela Sistina, Michelangelo escreveu um soneto para o amigo Giovanni da Pistoia. O conteúdo escrito pelo pintor relata as dores —emocionais e físicas - causadas pelo projeto. Confira abaixo:

Já ganhei um bócio por causa dessa tortura,

encurvado aqui como um gato na Lombardia

(ou qualquer outro lugar onde a água parada seja venenosa).

Meu estômago está esmagado sob o queixo, minha barba

aponta para o céu, meu cérebro está esmagado em um caixão,

meu peito se contorce como o de uma harpia. Meu pincel,

acima de mim o tempo todo, pinga tinta

então meu rosto é um ótimo chão para excrementos!

Meus quadris estão triturando minhas entranhas,

minha pobre bunda se esforça para funcionar como um contrapeso,

cada gesto que faço é cego e sem objetivo.

Minha pele pende frouxa abaixo de mim, minha espinha está

toda em nós de tanto se dobrar sobre si mesma.

Estou curvado e tenso como um arco sírio.

Porque estou preso assim, meus pensamentos

são bobagens loucas e pérfidas:

qualquer um atira mal através de uma zarabatana torta.

Minha pintura está morta.

Defenda-a por mim, Giovanni, proteja minha honra.

Não estou no lugar certo --não sou pintor.

O trabalho do pintor na Capela Sistina

O italiano foi contratado por Júlio 2º para pintar o local, em um projeto realizado entre 1508 e 1512. Além de Michelangelo, outros pintores reconhecidos também pintaram as paredes da capela, como Pietro Perugino, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio e seus alunos.

Com 21 metros de altura, o teto da capela recebeu a primeira parte dos afrescos de Michelangelo. Inicialmente, ele deveria pintar apenas as figuras dos 12 apóstolos, mas ao final da obra, mais de 300 figuras já haviam sido pintadas pelo artista. Uma das cenas mais famosas pintadas por Michelangelo no local é "A Criação de Adão", em que a figura de Deus estende o dedo para tocar a mão estendida do primeiro homem criado por Ele.

"A Criação de Adão", de Michelangelo, no teto da Capela Sistina Imagem: Creative Commons

Em 1535, o pintor foi contratado pelo Papa Clemente 7 para pintar uma nova cena bíblica. O "Juízo Final", inaugurado em 1541, está localizado na parede atrás do altar.

Parte do afresco "O Juízo Final", pintado por Michelangelo na Capela Sistina, no Vaticano Imagem: Reprodução

Por conta da pintura, Michelangelo foi acusado de imoralidade e obscenidade por representar figuras nuas em uma igreja. Após sua morte, foi aprovada uma lei para cobrir os órgãos genitais com "calças de pudor", acrescentadas às cenas pelo pintor Daniele da Volterra. Hoje em dia, é possível admirar o afresco original, pois as peças de roupa posteriormente adicionadas foram removidas após trabalhos de restauração.

Michelangelo é responsável por outra obra famosa no Vaticano. A escultura Pietà, exposta dentro da Basílica de São Pedro, mostra a Virgem Maria com o corpo sem vida de Jesus no colo, após a crucificação.

A célebre Pietà, de Michelangelo Imagem: Reprodução

*Com informações da Reuters